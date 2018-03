Panda Antivirus cho Mac quét các tập tin và thư điện tử, phát hiện và loại bỏ hoặc chặn tất cả các loại mối đe dọa như trojan, spyware, adware, keylogger, các công cụ hack, botnet, dialers, scareware và các mối đe dọa khác được thiết kế cho Windows nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng đến Mac, chẳng hạn virus macro.

Theo Ivan Fermon, Phó Giám đốc Quản lý sản phẩm từ Panda Security, "Bảo vệ hệ điều hành Mac là một điều mà chúng tôi phải chú trọng. Chúng tôi tin rằng đây là thời điểm thích hợp để tung ra một dòng sản phẩm như thế này. Apple đang trở nên phổ biến hơn trên toàn cầu vì các lý do khác nhau (do sự thành công của các thiết bị khác, chẳng hạn như iPad) và bây giờ có thể bắt đầu trở thành mục tiêu của tin tặc”.

Giải pháp này bao gồm hai cơ chế quét: truy cập quét hay còn gọi là bảo vệ thường trực, bảo vệ máy tính mọi lúc và cảnh giác với bất kỳ sự cố an ninh nào; và một cơ chế nữa là quét theo yêu cầu, cho phép người dùng quét hệ thống hoàn chỉnh hoặc các thành phần cụ thể. Nó cũng có thể quét Apple iPhone, iPad và iPod, qua đó đảm bảo rằng nếu có các thiết bị nào mang phần mềm độc hại, nó sẽ không lây nhiễm sang các thiết bị khác tương tự hoặc máy tính Mac.

“Tin tặc đang tìm kiếm lợi nhuận từ hoạt động của họ, đó là lý do tại sao có rất nhiều ví dụ khác nhau của phần mềm độc hại. Tại PandaLabs, chúng tôi nhận diện trung bình 55.000 mối đe dọa mới mỗi ngày. Cho đến nay, người dùng Apple vẫn chưa phải là một mục tiêu hấp dẫn cho tin tặc, số lượng nạn nhân tiềm năng vẫn rất nhỏ so với Windows. Nhưng bây giờ thị trường đang thay đổi ... ", Ivan cho biết thêm.

Sản phẩm Panda Security cho Mac bảo vệ máy tính để bàn và MTXT sử dụng hệ điều hành Mac chống lại tất cả các loại mối đe dọa cho Mac OS X và Windows cũng như chức năng quét của các thiết bị Apple khác như: iPhone, iPad và iPod.

"Chúng tôi cho rằng khi Apple đạt đến một thị phần đáng kể, khoảng 15% trên toàn thế giới (với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng hiện nay thì Apple sẽ sớm đạt được tỷ lệ này), tin tặc sẽ bắt đầu nhắm mục tiêu tấn công chống lại nền tảng này. Chúng tôi thậm chí có thể nói rằng ngày hôm nay, hệ điều hành Windows là an toàn hơn so với Mac, đơn giản chỉ vì Microsoft đã làm việc chủ động về an ninh trong nhiều năm. Khi hệ thống Apple vẫn chưa bị đe doạ nghiêm trọng, nó có thể chứa nhiều lỗ hổng hơn những gì chúng ta có thể nhận thức được, và có thể đã được khai thác để phát động các cuộc tấn công "zero-day" tương tự như đối với Windows ", ông Ivan Fermon nói.

Có khoảng 5.000 chủng loại malware của Mac, và các nền tảng cũng có thể bị ảnh hưởng bởi 170.000 virus macro cho Windows. Trong năm 2010, 175 lỗ hổng đã được phát hiện trên hệ điều hành Mac.

Người dùng Mac không chỉ đang mở cửa cho các phần mềm độc hại dành riêng cho nền tảng này lây nhiễm, mà họ còn có thể bị lây nhiễm các mối đe dọa từ Windows mà không nhận ra, và do đó giúp lan rộng virus, sâu máy tính, trojan… Việc này bị quy như một tội ở nhiều quốc gia. Ngoài ra, còn có các vấn đề an ninh khác không đặc biệt liên quan đến phần mềm độc hại nhưng có ảnh hưởng đến người dùng Mac, chẳng hạn như các chương trình antivirus giả hay phishing.

Giải pháp này đã có sẵn trên trang web của Panda Security từ ngày 20/10/2010 với giá 49,95 Euro (bản quyền 1 năm với các dịch vụ đầy đủ). Panda Security cho Mac hiện hỗ trợ sáu ngôn ngữ: Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Đức và Nhật.



Tải phiên bản thử nghiệm miễn phí tại đây.