Phần mềm của AdUps gửi dữ liệu gì về Trung Quốc / Smartphone giá rẻ lại lén gửi dữ liệu về Trung Quốc

Phần mềm gián điệp cổng hậu của AdUps đang khiến người dùng smartphone Android lo ngại trở lại khi mới đây, các chuyên gia của Kryptowire phát hiện nó vẫn còn tồn tại trong một số điện thoại giá rẻ, thường xuyên gửi dữ liệu về Trung Quốc, chủ yếu là các nội dung nhạy cảm, theo dõi vị trí, thậm chí là chiếm quyền điều khiển thiết bị đó.

Vậy có cách nào để phát hiện và loại bỏ backdoor này?

Theo Gadget Hacks, người dùng có thể root smartphone của mình để xác định tập tin và vô hiệu hóa nó. Tuy nhiên, đây là quá trình phức tạp, đòi hỏi có kiến thức về điện thoại và phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố. Đó là chưa kể việc root máy sẽ không được bảo hành. Do đó, người dùng có thể sử dụng các phần mềm bên thứ ba, như Debloater (có cho cả Windows và Mac).

Bước 1

Sau khi cài đặt chương trình trên máy tính, người dùng kích hoạt tính năng gỡ lỗi USB (USB debugging) bằng cách vào Settings > About phone > nhấp liên tiếp vào ô "Build number" cho đến khi xuất hiện dòng thông báo "You are Developer" là được. Tiếp theo, quay lại trình đơn Settings, ở gần cuối màn hình này, chọn mục nhập "Tùy chọn nhà phát triển" (Developer options), sau đó đánh dấu "gỡ lỗi USB" (USB debugging) và nhấn OK.

Lựa chọn Read Device Packages ở phần Activity Status.

Sau kết nối smartphone với máy tính bằng cáp microUSB. Trên giao diện Debloater, chọn Read Device Packages. Phần mềm sẽ đọc các gói dữ liệu và hiển thị theo bảng chữ cái. Như vậy, nếu smartphone bị dính phần mềm của AdUps, nó sẽ hiện ra đầu tiên.

Bước 2

Đánh dấu bên trái để loại bỏ backdoor.

Nếu phát hiện có phần mềm gián điệp của AdUps (com.adups.fota và com.adups.fota.sysoper), đánh dấu vào bên trái chúng.

Bước 3

Thông báo loại bỏ phần mềm độc hại.

Nhấn Apply để Debloater thực hiện loại bỏ phần mềm độc hại ra khỏi smartphone. Sau đó, có thể kiểm tra lại xem nó bị loại bỏ hay chưa, bằng cách chọn lại Read Device Packages.

Bên cạnh đó, người dùng có thể sử dụng ứng dụng Trustlook Antivirus & Mobile Security. Giao diện phần mềm này khá đơn giản, gồm Scan (quét hệ thống), Boost (tăng tốc), App Manager (quản lý ứng dụng) và App Lock (khóa ứng dụng). Để phát hiện phần mềm AdUps, người dùng chỉ cần nhấp vào tùy chọn Check it now tại mục ADUPS Vulnerability và quét toàn bộ hệ thống.

Bảo Lâm