Bài viết này tổng hợp thông tin tổng quan về các hãng, các giải pháp phòng chống virus/malware có tiếng và hiện được người tiêu dùng tại Việt Nam quan tâm.



Trend Micro



Trend Micro hiện có trụ sở chính đặt tại Tokyo (Nhật Bản). Công ty đã nghiên cứu và xây dựng một chiến lược anti-virus (AV) toàn diện cho hệ thống mạng máy tính với tên Enterprise Protection Strategy (EPS). EPS liên tục được cập nhật và đã có thế hệ thứ 3. EPS III gồm 4 giai đoạn - 1: Phòng vệ trên các lỗ hổng, điểm yếu của hệ thống; 2: Phòng và chống virus bùng nổ trong hệ thống; 3: Quét và diệt virus đã lây nhiễm trong hệ thống; 4: Làm sạch rác, vết do virus để lại trong hệ thống, khôi phục hệ thống.

Thị trường anti-virus/malware tại Việt Nam hiện nay có sự tham gia của khá nhiều hãng lớn trên thế giới và cũng có cả các phần mềm của Việt Nam. Sự phong phú này giúp tăng thêm tính cạnh tranh, thêm nhiều lựa chọn cho người sử dụng, nhưng cũng tạo ra những băn khoăn, cân nhắc nhiều hơn khi lựa chọn giải pháp, SP.

Cũng như các hãng chỉ chuyên về giải pháp AV, Trend Micro có hạn chế là không có các giải pháp, bảo mật khác nên việc mở rộng, tích hợp sẽ khó khăn, bị động hơn. Nhưng những hãng chỉ chuyên một phạm vi hẹp lại có thế mạnh trong việc tập trung đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm (SP) chuyên sâu.



Theo đánh giá của IDC: trong 4 năm (2002 - 2005), Trend Micro luôn dẫn đầu thị trường SP AV cho hệ thống mạng máy tính, trong các lĩnh vực bảo vệ: Internet Gateway, Mail Server, File Server. Theo dự đoán của IDC trong vòng 4, 5 năm tới Trend Micro vẫn tiếp tục dẫn đầu thế giới về lĩnh vực này.



Trend Micro sớm vào Việt Nam (từ năm 2001) và kết hợp với nhà phân phối, đại lý xúc tiến thương mại cho mảng doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Trend Micro ít xúc tiến ở mảng người dùng độc lập, vì vậy không được người dùng độc lập (home/home office) biết đến nhiều.



Trend Micro phát triển và xây dựng SP tuân theo chiến lược EPS, với đầy đủ SP, dịch vụ theo các giai đoạn của EPS. Có dòng SP dành cho: Home/Home office; Small & Medium Business (doanh nghiệp nhỏ và vừa); Enterprise Business (doanh nghiệp cỡ lớn).



SP cho Small & Medium Business là hệ thống phần mềm, thiết bị chuyên dụng riêng bảo vệ cho các máy trạm, máy chủ, máy chủ email, cổng Internet (Internet gateway). Chúng tách bạch với dòng dành cho Enterprise Business. Việc tách bạch này thể hiện trong SP, giá và các trang thiết bị đòi hỏi khi triển khai vận hành; trong cả quản trị, quản lý. Dòng cho Small & Medium Business đòi hỏi chi phí ít hơn và quản lý đơn giản hơn so với dòng Enterprise Business.



Dòng SP cho Enterprise Business cũng rất phong phú với các SP phần mềm, thiết bị chuyên dụng bảo vệ cho các máy trạm, máy chủ, máy chủ email, Internet gateway. Trend Micro còn có thiết bị chuyên dụng: chống các sâu mạng, giúp quản lý duy trì chính sách AV.



Hệ thống quản trị của Trend Micro khá đầy đủ, ngoài hệ thống quản lý các SP riêng lẻ còn có hệ thống quản trị tập trung, cập nhật tập trung (có thể phân cấp quản trị) toàn bộ hệ thống AV.



Kỹ thuật AV của Trend Micro cũng là so mẫu (như phần lớn các hãng được đề cập trong bài này), cập nhật tự động. Trong các phiên bản mới, SP của Trend Micro có hỗ trợ rất nhiều phương thức cập nhật, giúp lựa chọn áp dụng trong các mạng với nhiều kiểu đường kết nối để vừa đảm bảo hệ thống AV được cập nhật, vừa ảnh hưởng ít đến tốc độ đường truyền của mạng và hoạt động chung của hệ thống.



Bitdefender



Theo một đánh giá của tạp chí PC World (Mỹ) trong tháng 3/ 2006: Bitdefender nằm trong danh sách các SP bán chạy nhất. Tại Việt Nam Bitdefender cũng được biết đến nhiều trong một, hai năm gần đây, đặc biệt là các phần mềm AV cho các máy tính đơn lẻ, độc lập. Kỹ thuật AV/malware của Bitdefender cũng dựa vào việc so mẫu.



Các dòng SP hiện có: dành cho gia đình (Home/Home office); doanh nghiệp nhỏ (Small Business); doanh nghiệp (Enterprise); nhà cung cấp dịch vụ (Service Providers), hãng chỉ có phần mềm bảo vệ cho hệ thống email.

Công ty Misoft là nhà phân phối các SP và dịch vụ liên quan đến Trend Micro từ năm 2002. Các dịch vụ của Misoft bao gồm tư vấn thiết lập hệ thống AV, cài đặt lại server của hệ thống AV của Trend Micro, thiết lập chính sách AV cho khách hàng, đưa ra cảnh báo và biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn virus trong hệ thống, tư vấn kế hoạch phát triển, mở rộng cho hệ thống AV. Trend Micro cũng cung cấp bản diệt virus miễn phí cho người dùng tại địa chỉ www.trendmicro.com.



Công ty VIAMI là nhà phân phối các SP của Bitdefender (tham khảo www.bitdefender.com.vn) từ tháng 12/2005 với nhiều dòng dành cho người dùng gia đình (Home user) và doanh nghiệp (Enterprise). Các dòng thuộc Home user gồm Bitdefender Antivirus v10, Bitdefender Antivirus Plus v10, Bitdefender Internet Security v10, Bitdefender Mobile Security (phiên bản mới của các dòng SP này ra mắt vào cuối tháng 9/2007). Các SP Enterprise bao gồm các loại AV cho các máy trạm, các server Windows và Linux cho các dịch vụ lưu trữ file, mail server, gateway, sharepoint...

Ông Lê Ngọc Quang, giám đốc VIAMI cho biết công ty đã đàm phán với hãng để cung cấp cho Việt Nam giá đặc biệt chỉ bằng 30% giá chính thức cho các SP Home user và giảm đến 30% cho các SP Enterprise. VIAMI cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách hàng miễn phí qua website, email và điện thoại. Hiện VIAMI đang phối hợp với website www.vtv.vn cung cấp dịch vụ quét virus miễn phí. Hiện nay, số người sử dụng Bitdefender có bản quyền ở Việt Nam do VIAMI phát hành xấp xỉ 200.000. Ngoài ra, Bitdefender cũng cung cấp miễn phí bản Bitdefender 10 Free Edition. Người dùng có thể tải về tại địa chỉ http://bitdefender.com.vn.

Dòng Small Business có các SP: AV cho máy trạm, máy chủ; AV cho mail server; còn tại Internet gateway thì chỉ có phần mềm chạy kết hợp với Microsoft ISA để quét virus (không có SP chạy độc lập, hoặc tương thích với các loại proxy khác).