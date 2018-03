Ông Ngô Việt Khôi, Giám đốc phụ trách bán hàng của Trend Micro tại Việt Nam, giới thiệu Titanium Maximum Security 2011.

Giải pháp bảo mật sử dụng công nghệ điện toán đám mây giúp cải thiện hiệu suất hoạt động máy tính, ít tiêu tốn tài nguyên hệ thống (RAM, CPU) và chủ động ngăn chặn các phần mềm độc hại ngay từ mạng Internet.

Theo ông Ngô Việt Khôi, Giám đốc phụ trách bán hàng của Trend Micro tại Việt Nam: "Titanium Maximum Security 2011 đem lại lợi ích tuyệt đỉnh đối với người tiêu dùng. Công nghệ tiên phong của chúng tôi đã đưa việc bảo vệ máy tính cho người dùng cá nhân và gia đình lên một tầm cao mới, hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là cách hiệu quả nhất chống lại sự bùng nổ của các mối đe dọa trực tuyến mà chúng tôi cho rằng sẽ liên tục xuất hiện và phát triển không ngừng trong thời gian tới. Đây cũng chính là một bước ngoặt lớn đối với khách hàng, với Trend Micro và với cả ngành công nghệ bảo mật này."

Titanium Maximum Security 2011 dùng cơ chế quét thông minh Smart Scan của Trend Micro, bảo vệ ngay tức thì, trực tiếp từ đám mây trên Internet, ứng phó với những mối đe dọa nhanh hơn, hiệu quả hơn. Cơ chế quét thông minh cùng các công nghệ chẩn đoán và giám sát hành vi (heuristics and behavior monitoring technologies), giúp bảo vệ máy tính ngay cả khi không kết nối Internet. Sự kết hợp này giúp ngăn chặn hiệu quả các mối đe dọa, bất kể máy tính có kết nối Internet hay không.

Chuyên viên về sản phẩm bảo mật Trend Micro giới thiệu tính năng của Titanium Maximum Security 2011 tại buổi họp báo.

Từ ngày 24/2/2011, Trend Micro Titanium Maximum Security 2011 phiên bản tiếng Việt bắt đầu được bán tại Việt Nam thông qua các nhà bán lẻ và trang bán hàng trực tuyến của Trend Micro tại Trend Micro online store. Ngoài ra, người dùng có thể tải về, dùng thử 30 ngày, phần mềm bảo mật Trend Micro Titanium Maximum Security 2011.



Trend Micro Titanium Maximum Security 2011 có giá 495.000 đồng/máy tính/năm và 990.000 đồng/3 máy tính/năm; bao gồm tất cả các tính năng có trong phiên bản Titanium Internet Security, kèm thêm 10 GB sao lưu trực tuyến an toàn với những tính năng: chia sẻ đồng bộ, tối ưu hóa hệ thống, xóa dữ liệu an toàn, bảo vệ mạng không dây Wi-Fi và khóa an toàn từ xa những dữ liệu mật trong trường hợp máy tính bị đánh cắp.

Sản phẩm Titanium Maximum Security 2011 của Trend Micro hỗ trợ các hệ điều hành: Microsoft Windows 7 Family, Service Pack 1 trở lên; Windows Vista; Windows XP Family (từ 32 bit trở lên), Service Pack 3 trở lên. Đối với Windows 7 và Vista nên có bộ nhớ 1GB; đối với Windows XP nên có bộ nhớ 512MB. Yêu cầu không gian đĩa là 500 MB đối với tất cả các phiên bản này.