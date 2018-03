Ông David Hall - Giám đốc Tiếp thị sản phẩm tiêu dùng của Symantec khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trái) và Ông Effendy Ibrahim - Trưởng bộ phận kinh doanh tiêu dùng và cố vấn luật về an toàn Internet của Symantec khu vực châu Á (phải) tại buổi ra mắt bộ Norton 2011 cho thị trường Việt Nam.

Giao diện Norton 2011 mới thân thiện và dễ dùng hơn; các thông tin kiểm soát bảo mật, thiết lập, giám sát tình trạng hoạt động và bảo vệ máy tính được sắp xếp hợp lý, dễ đọc hơn. Một điểm mới trong phiên bản Norton 2011 là bản đồ bảo vệ Norton (Norton Protection Map), cung cấp từng phút về những mối đe dọa mới nhất mà Norton phát hiện được cũng như đang ngăn chặn trên toàn cầu.

Ngoài ra, chỉ với 1 thao tác nhấn chuột, người dùng có thể truy cập ngay vào các dịch vụ, công cụ hữu ích của Norton như sao lưu trực tuyến (Norton Online Backup), đảm bảo con trẻ an toàn khi trực tuyến (Norton Online Family), truy cập web an toàn (Norton Safe Web), quét thông tin trên Facebook nhằm đảm bảo các đường liên kết an toàn (Online Facebook Scanner).

Tại buổi công bố, ông Effendy Ibrahim – Trưởng bộ phận kinh doanh tiêu dùng và cố vấn luật về an toàn Internet của Symantec khu vực châu Á – chia sẻ thêm về sự phát triển ngày càng mạnh của tội phạm. Ông nói rằng “Tội phạm mạng ngày nay ngày càng gia tăng, do vậy người tiêu dùng cần phải có khả năng phòng vệ tốt nhất để có thể an toàn khi trực tuyến. Sản phẩm Norton 2011 này là phần mềm chất lượng cao nhất của chúng tôi, là hệ thống phòng vệ toàn diện nhất trên thị trường, đồng thời được bổ sung thêm những công cụ giá trị gia tăng nằm bảo vệ khách hàng một cách tốt nhất trước những mối đe dọa đang ngày càng bùng nổ”.

Bộ Norton 2011 tương thích với Microsoft Windows XP (32-bit) Home/Professional/Tablet PC/Media Center, bản Service Pack 2 hoặc mới hơn, Microsoft Windows Vista (32-bit và 64-bit) và Microsoft Windows 7 (32-bit và 64-bit) đối với các phiên bản Starter/Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate.

Giá bán lẻ dự kiến của Norton Internet Security 2011 là 580.000 đồng cho bản quyền 3 máy tính, và 290.000 đồng cho bản quyền 1 máy tính; Norton AntiVirus 2011 là 390.000 cho bản quyền 3 máy tính, và 220.000 đồng cho bản quyền 1 máy tính. Giá trên bao gồm 1 năm sử dụng sản phẩm và nhận những bản cập nhật bảo vệ của Symantec.

Nếu đang dùng Norton Internet Security và Norton AntiVirus 2007 hoặc mới hơn mà vẫn còn hiệu lực thuê bao sản phẩm, người dùng sẽ được nhận bản cập nhật phần mềm mới nhất thông qua kênh dịch vụ thuê bao. Để biết thêm chi tiết, truy cập Trung tâm cập nhật Norton (Norton Update Center) tại http://updatecenter.norton.com.