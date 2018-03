Hàng loạt các website đã được tạo dựng nhằm mục đích lừa đảo bằng cách huy động vốn tín dụng qua mạng như: www.colonyinvest.net, www.callysinvest.com, www.money100.us, www.c-invest.com, www.vip-viet.com... đã bị báo chí lên tiếng cảnh tỉnh và cơ quan công an vào cuộc. Vậy làm thế nào để nhận biết các website có dấu hiệu lừa đảo?



“Chọn mặt gửi vàng”

Thông tin về Colonyinvest.net trên website của nhà cung cấp dịch vụ godady.com. Đây cũng là các thông tin mà cơ quan điều tra đã đề cập khi điều tra về chiêu lừa qua mạng của colonyinvest.net Thông tin về callysinvest.com qua www.whois.net