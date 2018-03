Thiệt hại do tội phạm mạng gây ra trong vòng 12 tháng vừa qua lên đến 388 tỷ USD, ông Effendy Ibrahim, Giám đốc Kinh doanh tiêu dùng khu vực châu Á của hãng bảo mật Symantec, chia sẻ trong chuyến làm việc tại Việt Nam.

Nguy cơ của nam giới cao gấp bốn lần nữ giới khi xem các trang web nội dung người lớn online, gấp hai lần khi chơi game online và gấp đôi khi hẹn hò trực tuyến. Tỷ lệ người trẻ tuổi bị dính bẫy hacker cao hơn những người lớn tuổi vì tuổi trẻ thích khám phá và hiếu thắng. 41% người dùng không có một phần mềm hiệu quả để bảo vệ các thông tin cá nhân trên mạng. Chỉ có 1/4 người trưởng thành dùng Internet cảm thấy không an toàn và lo ngại về các vụ tấn công của tin tặc.

Có đến 41% người dùng cho rằng họ "không thể sống nếu thiếu Internet" và 1/3 người trưởng thành tin họ sẽ mất liên lạc với bạn bè nếu không thể kết nối đến mạng xã hội. 44% người sở hữu điện thoại truy cập Internet trực tiếp trên máy và khoảng 10% trong số này đã bị tin tặc tấn công.

Ông Effendy Ibrahim, Giám đốc Kinh doanh tiêu dùng khu vực châu Á của Symantec, trình bày khảo sát Norton Cybercrime Report 2011 tại TP HCM. Ảnh: Hà Mai.

"Số người trở thành nạn nhân của tội phạm mạng mỗi ngày cao gấp hai lần so với số trẻ em được sinh ra hàng ngày trên toàn thế giới, tương ứng với 50.000 nạn nhân một giờ, 820 nạn nhân trên một phút hay 14 người trong vòng một giây", ông Effendy nhấn mạnh.

Các con số ấn tượng trên có được từ nghiên cứu Norton Cybercrime Report (NCR) 2011. NCR thực hiện tháng tháng 2 đến tháng 3/2011 tại 24 quốc gia gồm Mỹ, Australia, Brazil, Canada, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hong Kong, Singapore, Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất... 20.000 nghìn người được khảo sát gồm 12.704 người lớn, 4.553 trẻ em và 2.379 giáo viên.

Virus máy tính và malware là hai hình thức gây hại phổ biến nhất và có thể ngăn ngừa được. Tiếp theo sau là lừa đảo trên mạng và các mối nguy hại cho thiết bị di động.

Ông Effendy cũng nhận định tuy NCR không được thực hiện tại Việt Nam nhưng đã được khảo sát tại các nước như Ấn Độ, Mexico, Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất... Do vậy NCR có thể cho cái nhìn tổng quan về an ninh mạng tại Việt Nam do có sự tương đồng về sự phát triển kinh tế và xã hội với các quốc gia này.

Ông Melvin Ang, Giám đốc Kinh doanh Bộ phận Kinh doanh tiêu dùng Symantec, thị trường Singapore, Philippines và Việt Nam, giới thiệu các giải pháp bảo mật cho người tiêu dùng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Ảnh: Hà Mai.

Hiện tại Symantec tập trung đem đến giải pháp bảo mật cho người tiêu dùng cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Các sản phẩm chủ lực gồm Norton Antivirus 2012, Norton Internet Security 2012 và Norton One.

Bộ sản phẩm bảo mật Norton 2012 có các tính năng mới như giao diện đơn giản, khả năng lưu trữ mật khẩu trên điện toán đám mây, truy cập và sửa lỗi, nâng cấp từ xa. Tính năng Norton Insight cho phép ngăn chặn phần mềm độc hại, Download Insight kiểm tra các tập tin cài đặt, công nghệ Sonar giám sát ứng dụng và ngăn chặn mối đe dọa chưa rõ nguồn gốc...

Còn Norton One sẽ ra mắt người dùng Việt Nam vào giữa năm 2012. Đây là dịch vụ cá nhân chuyển bản quyền phần mềm bảo mật từ thiết bị này sang thiết bị khác. Ví dụ khi PC của người dùng hư hay không sử dụng nữa thì có thể chuyển phần mềm bảo mật đang có qua một PC khác, hay máy Mac hoặc máy tính bảng, smartphone...

Hà Mai