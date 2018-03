Vì sao Facebook bị chỉ trích trong scandal lộ thông tin / Mark Zuckerberg bị đề nghị từ chức / Mark Zuckerberg: 'Tôi chịu trách nhiệm về những gì xảy ra'

Sự cố bảo mật thông tin đang khiến Facebook gặp nhiều khó khăn.

Thay vì trả lời truyền thông, Mark Zuckerberg đã có bài viết dài trên trang Facebook cá nhân về sự cố liên quan đến Cambridge Analytica. CEO mạng xã hội lớn nhất thế giới giải thích về diễn biến sự việc và nói về những giải pháp mà công ty đã và sẽ làm để bảo đảm an toàn thông tin cho người dùng.

Dưới đây là nội dung bài chia sẻ của Mark Zuckerberg:

"Tôi muốn chia sẻ những cập nhật mới nhất về sự cố liên quan đến Cambridge Analytica. Bao gồm cả những điều mà chúng tôi đã và sẽ làm để khắc phục vấn đề quan trọng này.

Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu của các bạn và nếu chúng tôi không thể làm điều đó, chúng tôi không xứng đáng được phục vụ các bạn. Tôi đã làm việc để tìm hiểu chính xác những gì đã xảy ra và làm thế nào để đảm bảo điều này không xảy ra lần nữa. Tin tốt là những hành động quan trọng nhất để ngăn chặn sự việc vừa diễn ra đã được chúng tôi làm nhiều năm trước. Nhưng chúng tôi cũng đã phạm sai lầm, còn nhiều việc phải làm và chúng tôi cần nỗ lực hơn.

Dưới đây là những diễn biến của sự việc.

Năm 2007, chúng tôi giới thiệu nền tảng Facebook (Facebook Platform) với tầm nhìn rằng nhiều ứng dụng khác cũng sẽ mang tính kết nối xã hội. Lịch của bạn có thể hiển thị sinh nhật bạn bè của bạn, bản đồ của bạn hiển thị nơi bạn bè của bạn sinh sống và sổ địa chỉ của bạn sẽ hiển thị hình ảnh của họ. Để làm điều này, chúng tôi đã cho phép mọi người đăng nhập vào các ứng dụng và chia sẻ thông tin về bạn bè của họ cũng như một vài thông tin về chính họ.

Năm 2013, một nhà nghiên cứu tại đại học Cambridge University có tên Aleksandr Kogan đã tạo ra một ứng dụng trắc nghiệm về cá tính. Khi đó, ứng dụng đã được cài đặt bởi khoảng 300.000 người, tất cả đều chia sẻ thông tin về bản thân cũng như một số thông tin từ bạn bè của họ. Theo cách mà mọi người đang nói ở thời điểm này, Kogan có vẻ như đã truy cập vào dữ liệu của hàng chục triệu người.

Năm 2014, để ngăn chặn các ứng dụng lạm dụng điều này, chúng tôi thông báo về việc thay đổi toàn bộ nền tảng để giới hạn các ứng dụng có thể truy cập dữ liệu. Quan trọng nhất, các ứng dụng như Kogan phát triển không thể đòi hỏi dữ liệu về bạn bè của một người trừ khi bạn bè của họ cũng cho phép ứng dụng đó lấy thông tin. Chúng tôi cũng bắt buộc các nhà phát triển phải nhận được sự phê duyệt của chúng tôi khi họ yêu cầu bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào. Những hành động này sẽ ngăn chặn bất kỳ ứng dụng nào như Kogan phát triển có thể thể truy cập quá nhiều dữ liệu ngày nay.

Năm 2015, chúng tôi đọc được các bài báo từ tờ The Guardian rằng Kogan đã chia sẻ dữ liệu từ ứng dụng của ông ta với Cambridge Analytica. Điều này vi phạm chính sách của chúng tôi cho các nhà phát triển khi chia sẻ dữ liệu mà không có sự đồng ý của người dùng. Chúng tôi ngay lập tức cấm ứng dụng của Kogan xuất hiện trên nền tảng của Facebook và yêu cầu Kogan và Cambridge Analytica xóa mọi dữ liệu không hợp lệ mà họ có được. Họ cũng đã xác nhận với thỏa thuận này.

Tuần trước, thông qua The Guardian, The New York Times và Channel 4, chúng tôi biết rằng Cambridge Analytica có thể đã không xóa dữ liệu như họ cam kết. Chúng tôi ngay lập tức cấm họ sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi. Cambridge Analytica từng tuyên bố rằng họ đã xóa dữ liệu và đồng ý với một công ty kiểm toán pháp y do chúng tôi thuê để xác nhận điều này. Chúng tôi cũng đang làm việc với các nhà cầm quyền khi họ điều tra về những gì đã xảy ra.

Đây là vi phạm về thỏa thuận, sự tin tưởng giữa Kogan, Cambridge Analytica và Facebook. Nhưng đó cũng là vi phạm sự tin tưởng giữa Facebook và những người chia sẻ dữ liệu của họ với chúng tôi và mong muốn chúng tôi bảo vệ nó. Chúng tôi phải giải quyết điều này.

Trong trường hợp nói trên, chúng tôi đã thực hiện những bước quan trọng nhất vài năm trước, từ 2014 để ngăn chặn những người khó tin cậy từ việc truy cập thông tin của mọi người theo cách này. Nhưng vẫn còn nhiều việc hơn cần phải làm và tôi sẽ nói về chúng ngay dưới đây:

Trước tiên, chúng tôi sẽ điều tra tất cả các ứng dụng có quyền truy cập vào số lượng lớn thông tin trước thời điểm chúng tôi thay đổi nền tảng vào năm 2014 và mọi ứng dụng phải trải qua việc kiểm soát kỹ lưỡng. Bất kỳ nhà phát triển ứng dụng nào không tuân thủ quá trình kiểm soát này cũng sẽ bị cấm sử dụng nền tảng của chúng tôi. Nếu chúng tôi tìm thấy nhà phát triển nào lạm dụng thông tin nhận dạng cá nhân, chúng tôi sẽ cấm họ và thông báo cho những người bị ảnh hưởng được biết. Điều này bao gồm cả những người bị lộ thông tin qua sự cố liên quan đến Kogan.

Thứ hai, chúng tôi sẽ giới hạn quyền truy cập dữ liệu của nhà phát triển thậm chí còn nghiêm ngặt hơn trước để ngăn chặn các tình trạng lạm dụng khác. Ví dụ, chúng tôi sẽ xóa quyền truy cập của nhà phát triển vào dữ liệu của bạn nếu bạn chưa sử dụng ứng dụng của họ sau 3 tháng. Chúng tôi sẽ giảm số lượng dữ liệu mà bạn có thể cung cấp mỗi khi đăng nhập. Chỉ còn lại bao gồm tên, ảnh đại diện và địa chỉ email của bạn. Chúng tôi sẽ yêu cầu các nhà phát triển không chỉ phải được phê duyệt mà còn ký hợp đồng về việc truy cập vào dữ liệu bài viết hoặc dữ liệu riêng tư khác của người dùng. Chúng tôi cũng sẽ có nhiều thay đổi khác để chia sẻ trong vài ngày tiếp theo.

Thứ ba, chúng tôi muốn đảm bảo bạn hiểu các ứng dụng mà bạn đã cho phép truy cập vào dữ liệu của mình. Trong tháng tới, chúng tôi sẽ hiển thị cho mọi người một công cụ ở đầu bảng tin (News Feed) với các ứng dụng mà bạn đã dùng để dễ dàng thu hồi quyền truy cập dữ liệu. Chúng tôi thực tế đã có một công cụ để làm điều này trong Cài đặt quyền riêng tư nhưng bây giờ chúng tôi sẽ đặt nó ở đầu bảng tin để đảm bảo mọi người đều nhìn thấy.

Ngoài những điều đã làm vào năm 2014, chúng tôi tin rằng đây là những bước tiếp theo chúng tôi phải tiếp tục bảo vệ nền tảng của Facebook.

Tôi tạo ra Facebook và tôi chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra trên nền tảng của chúng tôi. Tôi nghiêm túc về việc phải làm những gì để bảo vệ cộng đồng. Những vấn đề với Cambridge Analytica không thể xảy ra với các ứng dụng ngày nay nhưng điều đó cũng không thay đổi những gì đã xảy ra trong quá khứ. Chúng tôi học hỏi thêm kinh nghiệm từ sự việc này để bảo vệ nền tảng của chúng tôi, sân chơi của chúng tôi an toàn hơn cho mọi người.

Tôi muốn cảm ơn tất cả những người tiếp tục tin vào sứ mệnh của chúng tôi và cùng nhau làm việc để xây dựng cộng đồng tốt hơn. Tôi biết sẽ mất nhiều thời gian để sửa chữa tất cả những vấn đề này hơn chúng tôi muốn nhưng tôi hứa với các bạn, chúng tôi sẽ luôn làm việc để xây dựng dịch vụ tốt hơn trong thời gian dài."

Tuấn Hưng