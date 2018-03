Nhiễm virus từ tin nhắn YM trên điện thoại di động / Hiểm họa từ virus điện thoại di động

Trang TechCrunch cho biết, cuộc khảo sát trên của NQ Mobile sử dụng dữ liệu thu thập từ nhóm nghiên cứu bảo mật Security Labs của hãng. Kết quả cho thấy mối đe dọa từ malware nói chung trên các nền tảng di động đã tăng từ 24.794 trong năm 2011 lên 65.227 trong năm 2012, gồm các ứng dụng đóng gói với các hình thức khác nhau, các địa chỉ URL độc hại và tin nhắn SMS lừa đảo. Các cuộc tấn công chủ yếu nhắm vào thiết bị Android, là nền tảng của sự lựa chọn trong gần 95% các mối đe dọa xác định bởi NQ.

Số lượng malware phát hiện được trong 4 năm gần đây. Nguồn: NQ Mobile.

Trong báo cáo của NQ Mobile, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy hơn 32,8 triệu thiết bị Android bị nhiễm trong suốt năm 2012, tăng khoảng hơn 200% so với năm 2011. Dĩ nhiên, số lượng thiết bị Android đã tăng trưởng nhanh chóng trong suốt thời gian nghiên cứu của NQ. Một khảo sát gần đây của ABI Research cho thấy, có hơn 798 triệu thiết bị Android đang được sử dụng tính cho đến cuối năm 2012 vừa qua so với khoảng 300 triệu của đầu năm 2012. Mặc dù là thị trường có số lượng người dùng Android nhiều nhưng số lượng thiết bị nhiễm malware tại Mỹ theo báo cáo của NQ chỉ chiếm 9,8%, so với 25,5% của Trung Quốc, 19,4% tại Ấn Độ và 17,9% của Nga.

Tỉ lệ thiết bị di động nhiễm malware tại các nước trên thế giới. Nguồn: NQ Mobile.

Tình trạng malware di động có khả năng vẫn sẽ tiếp tục tăng do người dùng có xu hướng sử dụng thiết bị di động thay cho PC ngày càng nhiều để kết nối mạng. Vấn đề cũng có thể trở nên phức tạp hơn trên các nền tảng di động do sự phân mảng khá lớn, mà theo NQ cho rằng khả năng bảo mật sẽ yếu hơn đối với người dùng đang chạy các phiên bản Android cũ như Gingerbread. Bên cạnh đó, xu hướng thường xuyên sử dụng các ứng dụng có kết nối Internet và tỉ lệ người dùng thiết bị di động ngày càng trẻ hóa cũng là nguyên nhân góp phần làm tăng nguy cơ bảo mật tiềm năng, hãng NQ cho biết.

Huy Thắng