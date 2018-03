Những thay đổi đáng kể của Bkav 2011 so với các phiên bản trước:

- Bổ sung công cụ khám phá hệ thống, quét rootkit cho người am hiểu về CNTT

- Bổ sung chế độ test dành cho những người am hiểu về CNTT

- Nâng cấp tính năng sao lưu

- Nâng cấp tính năng bảo vệ Registry

- Nâng cấp khả năng tự phòng vệ

- Giao diện mới.