Đây là lần đầu tiên trên thế giới, một dịch vụ đồng thời nhận được 3 chứng nhận uy tín này. Trước đó, Line cũng đã đạt được chứng chỉ ISO/IEC 27001 về hệ thống quản lý an toàn thông tin.

SOC2, SOC3 và SysTrust là bộ 3 chứng nhận được xây dựng và kiểm soát bởi hai tổ chức Hiệp hội Kế toán viên công chứng Mỹ (AICPA) và Hiệp hội Kế toán viên công chứng Canada (CICA). Dựa trên các tiêu chuẩn khắt khe hàng đầu thế giới, AICPA và CICA đã xây dựng nên bộ chứng nhận SOC để kiểm soát toàn diện các dịch vụ có lưu trữ thông tin cá nhân.

Line là ứng dụng gọi và nhắn tin miễn phí đầu tiên tại Việt Nam công khai các tiêu chuẩn trong bảo mật thông tin cá nhân và thông tin người dùng. Với hạ tầng công nghệ rộng khắp và tốc độ phát triển nhanh, Việt Nam đang là thị trường rất hứa hẹn của các dịch vụ gọi và nhắn tin miễn phí OTT (over the top). Tuy nhiên môi trường Internet cũng có nhiều nguy cơ về mất an toàn thông tin, đặc biệt là các thông tin cá nhân. Line bảo vệ người sử dụng dịch vụ bằng cách đề cao vấn đề bảo mật thông tin thông qua các phương án cụ thể.

Theo chứng nhận SOC, thông tin người dùng sẽ được bảo vệ toàn diện, tránh khỏi các truy cập trái phép từ bên thứ 3 cũng như cam kết từ nhà cung cấp dịch vụ về việc lưu giữ, sử dụng và vận hành thông tin người dùng. Do đó, người dùng Line có thể yên tâm về tính bảo mật của những thông tin cá nhân hay nội dung thông tin trao đổi trên hệ thống. Line sẽ nâng cao quy chuẩn bảo mật thông tin nhằm phục vụ tốt nhất cộng đồng trên 130 triệu người sử dụng tại 230 quốc gia.

Để được cấp chứng nhận SOC, một dịch vụ phải đạt được yêu cầu của AICPA và CICA ở 127 tiêu chí thuộc cả 5 lĩnh vực:

An toàn: hệ thống phải được bảo vệ, cả trên thuật toán và trên phần cứng để chống lại việc can thiệp trái phép.

Tính khả dụng: hệ thống phải luôn sẵn sàng vận hành và được sử dụng như đã cam kết.

Hoạt động nhất quán: hệ thống phải hoạt động hoàn thiện, chính xác, đều đặn và hợp chuẩn.

Bảo mật: thông tin được coi là "bảo mật" phải được bảo vệ như đã cam kết.

Tính riêng tư: thông tin cá nhân được thu thập, lưu trữ, sử dụng và công bố phù hợp với các cam kết trong Quy định về tính riêng tư và với các nguyên tắc bảo mật đưa ra bởi Hiệp hội Kế toán viên công chứng Mỹ (AICPA) và Hiệp hội Kế toán viên công chứng Canada (CICA).

Minh Trí