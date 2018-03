Khoá học sẽ mang lại những nền tảng vững chắc và hiểu biết chuyên sâu cho chuyên gia CNTT...

Khóa học được thiết kế riêng biệt, dựa theo giáo trình của OWASP, Offensive Security và Ultimate Hacking Foundstone, cùng với các kinh nghiệm thực tế của giảng viên. Khóa học này sẽ hướng dẫn học viên trở thành chuyên gia bảo mật, hội tụ đủ kiến thức về ATTT, đồng thời kinh nghiệm thực tiễn để áp dụng vào công việc.

Học viên tham gia hoàn thành khóa học sẽ đạt được chứng nhận do Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) cấp. Số lượng học viên: 16 học viên/lớp. Học phí: 350 USD/học viên (đã bao gồm tài liệu Anh - Việt và tiệc trà), giảm 20% học phí cho Hội viên Chi hội VNISA.

Giảng viên là ông Nguyễn Phước Đức, người đã có hơn 7 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và an toàn thông tin nói riêng. Ông là giảng viên chính của các khóa học như: Security+, Ethical Hacking with BackTrack, Computing Forensic, CEHv7, Ultimate Web Hacking, CISSP Preparation... đồng thời đang đảm nhận vị trí Giám đốc Kinh doanh của công ty Đức Nguyên Á (DNA) - công ty chuyên về lĩnh vực đào tạo và dịch vụ an toàn thông tin.



Khoá học khai giảng ngày 9/7/2011 học trong 5 ngày thứ Bảy, mỗi ngày 8 giờ. Thời hạn đăng ký đến hết ngày 30/6/2011, hoặc đến khi đủ số lượng học viên. Thông tin chi tiết về khoá học có ở đây.