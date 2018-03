Vì vậy, những chương trình đào tạo gần gũi, thiết thực và chuyên sâu cho người dùng Việt Nam đang là một nhu cầu rất lớn và cần thiết. Chi hội An toàn thông tin phía nam (VNISA phía Nam) thuộc Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam đã xây dựng khóa học về bảo mật an ninh thông tin cho người sử dụng đầu cuối, đem đến những thông tin, kỹ năng mang lại hiệu quả cao cho tất cả người dùng.

Thông tin cụ thể về khóa học như sau:

Thời gian: Thứ Bảy ngày 23/4/2011, học 2 buổi:

- Buổi sáng từ 8h -12h

- Buổi chiều từ 14h -17h.

Địa điểm: Phòng Lab Athena, Trung tâm Đào tạo và Quản trị An ninh mạng Athena; Số 2 bis Đinh Tiên Hoàng Q1 TP.HCM.

Số lượng học viên: 40 học viên/lớp.

Nội dung khoá học:

Phần 1: Tài khoản người dùng cá nhân

1. Nguyên tắc về tài khoản và mật khẩu.

• Nguyên tắc đặt mật khẩu

• Nguyên tắc sử dụng tài khoản cá nhân

2. Các dạng tài khoản cá nhân

• Tài khoản trên máy tính

• Tài khoản trên các trang Web

• Tài khoản hộp thư điện tử

• Tài khoản giao dịch ngân hàng.

Phần 2: Các nguy cơ về bảo mật thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ mạng và máy tính cá nhân

1. Nguy cơ lộ tài khoản mật khẩu do các nguyên nhân chủ quan

• Sử dụng tài khoản mật khẩu quá yếu

• Tiết lộ tài khoản mật khẩu cho người khác

• Để máy tính nhiễm các phần mềm dò mật khẩu

2. Nguy cơ lộ tài khoản mật khẩu do các nguyên nhân khách quan

• Để người khác biết được tài khoản và mật khẩu

• Sử dụng tài khoản, mật khẩu ở một mạng không an toàn

• Có sự tham gia của người phá hoại và hacker.

Phần 3: Demo về các kiểu tấn công phá hoại nhằm mục đích chiếm đoạt tài khoản, mật khẩu cá nhân. Dấu hiệu nhận biết, cách phòng ngừa.

1. Demo tấn công kiểu “nghe lén” trên môi trường mạng chung

2. Demo tấn công kiểu “chiếm đoạt” phiên truy cập vào tài khoản cá nhân

3. Dấu hiệu nhận biết khi bị tấn công

4. Các cách phòng ngừa.

Giảng viên:

• Ông Võ Đỗ Thắng – Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Quản trị An ninh mạng Athena

• Ông Trương Văn Cường – Giảng viên Trung tâm Đào tạo và Quản trị An ninh mạng Athena.

Học phí: 500.000 đồng/học viên (bao gồm tài liệu và tiệc trà)

• Ưu đãi 50% học phí cho Hội viên Chi hội VNISA.

Thời hạn đăng ký: Đến hết thứ Hai ngày 18/4/2011 (hoặc đến khi đủ số lượng học viên).

Liên lạc: Cô Trần Thị Kim Thanh, Thư ký Chi hội.

Email: thanhttk@vnisahcm.org. Điện thoại: 08 – 3 845 8517.