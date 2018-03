Ông Harry Cheung.

Kaspersky 2011 gồm các sản phẩm dành cho người dùng máy tính cá nhân: Kaspersky Antivirus 2011 và Kaspersky Internet Security 2011. Kaspersky sử dụng công nghệ HIPS, giúp ngăn chặn xâm phạm và ấn định mức độ nguy hiểm của những phần mềm mã độc (malware) mới xuất hiện. Ngoài ra, Kaspersky còn có tính năng “safe-run”, dựa trên công nghệ Sandbox mới nhất giúp người dùng có thể chạy những ứng dụng mới trong môi trường đơn lập mà không phụ thuộc vào hệ điều hành của máy tính.

Tính năng “safe-run” này cho phép người dùng có thể yên tâm và thoải mái lướt web với bất kỳ trình duyệt nào mà không cần bận tâm đến những ứng dụng khác đang chạy đồng thời. Khung màu xanh sẽ xuất hiện xung quanh những cửa số ứng dụng được bảo vệ. Công nghệ Sandbox, bao gồm những công nghệ ảo hóa giúp người dùng thực hiện các công việc trên máy tính được an toàn, bảo mật cao.

Kaspersky 2011 cũng có thêm tính năng phân tích hành vi virus, mã độc mới dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, bảo vệ an toàn thông tin vào/ra trong các giao tiếp, an toàn các giao dịch thanh toán, xóa bỏ dấu vết thông tin cá nhân trên trình duyệt web. Công nghệ giúp quản lý con cái (parental control) sẽ tạo ra tiện ích cho những người chủ gia đình. Chúng tôi mong muốn Kaspersky 2011 không chỉ diệt virus mà còn là người bạn của từng gia đình Việt Nam.

Xin ông cho biết kết quả chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của bà Natalya Kasperskaya, Chủ tịch HÐQT Kaspersky Lab?

Vấn đề an toàn thông tin (ATTT) đang dần trở thành mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia. Việt Nam nhận thức rõ tầm quan trong của lĩnh vực này và đã xây dựng chiến lược ATTT quốc gia và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) là đầu mối trực tiếp thực hiện chiến lược này. Qua chuyến thăm và làm việc với Bộ TTTT vừa qua của bà Natalya Kasperskaya, Kaspersky Lab và VNCERT đều mong muốn có những hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực ATTT. Cả 2 phía cùng hợp tác trong việc phân tích mã độc và nghiệp vụ, chuyên môn trong hoạt động chống nguy cơ mất ATTT. Mặt khác, VNCERT cũng đề nghị Kaspersky hỗ trợ cho Việt Nam về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực ATTT (chuyên gia kỹ thuật, công việc chuyên môn trong hoạt động ATTT, phân tích mã độc…); cung cấp các thông tin phân tích độc lập về cảnh báo an ninh mạng để Việt Nam có các biện pháp ngăn chặn, đối phó kịp thời… Chúng tôi bày tỏ sự cám ơn đến các cơ quan quản lý Việt Nam, doanh nghiệp, đại lý, đối tác và người dùng đã tín nhiệm Kaspersky trong thời gian qua. Kaspersky đã nhận được sự đánh giá cao của người dùng Việt Nam: 2 năm liền (năm 2009 và 2010) chúng tôi đều đoạt giải thưởng Phần mềm diệt virus tốt nhất do bạn đọc Tạp chí Thế Giới Vi Tính – PC World VN bình chọn và 3 năm liền (năm 2008, 2009, 2010) nhận giải thưởng Phần mềm diệt virus tốt nhất Việt Nam do các Giám đốc điều hành (CEO) và Giám đốc Công nghệ thông tin (CIO) bình chọn.

Kaspersky kỳ vọng gì khi đưa ra bộ sản phẩm mới này và kế hoạch phát triển thị trường?

Việt Nam là một thị trường chiến lược và rất quan trọng với Kaspersky. Dịp này, nhằm tri ân đến người dùng, Kaspersky và NTS Security thực hiện chương trình sẵn sàng kết nối an toàn suốt 365 ngày của Kaspersky. Theo đó, kể từ ngày 10/10, giá bản quyền của Kaspersky Internet Security được điều chỉnh giảm xuống còn 365.000đ/năm, có nghĩa là người dùng chỉ cần bỏ ra 1.000đ/ngày để bảo vệ toàn diện máy tính. Giá Kaspersky AntiVirus vẫn giữ nguyên 150.000đ/năm không thay đổi. Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho đến hết ngày 25/11/2010 tại các điểm bán lẻ Kaspersky trên toàn quốc.