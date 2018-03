14 trong số này bị buộc tội tham gia tấn công vào website thanh toán trực tuyến PayPal. Hai người còn lại gồm một hacker ở New Jersey đã thâm nhập vào máy chủ của mạng di động AT&T, tải hàng nghìn tài liệu, ứng dụng và các file khác rồi công khai trên một trang web; và một người đàn ông ở Florida (Mỹ) bị cho là đánh sập trang Tampa InfraGard, chi nhánh của FBI.

FBI đã tiến hành 35 cuộc vây bắt trên khắp các thành phố ở nhiều bang của Mỹ từ Alabama, Arizona, California, Colorado, Columbia, Florida, Massachusetts, Nevada, New Mexico đến Ohio trong chiến dịch "phá các cuộc tấn công trên mạng chống lại các tổ chức và tập đoàn lớn".

FBI lục soát một căn nhà ở Long Island trong vụ truy quét nhóm Anonymous. Ảnh: NYTimes.

Ngoài ra, 5 hacker khác (trong đó có một thiếu niên mới 16 tuổi ở Anh được tin là nhân vật chủ chốt trong nhóm LulzSec), cũng vừa bị tóm tại châu Âu với những cáo buộc lừa đảo trực tuyến và thâm nhập site trái phép.

Cảnh sát cũng đang tiếp tục đau đầu khi nhóm tin tặc từng tuyên bố tan rã LulzSec bỗng quay trở lại với hành động gây xôn xao giới truyền thông hai ngày qua. Mục tiêu của nhóm chính là The Sun, một tờ báo nổi tiếng của Anh.

Khách truy cập website này sẽ được chuyển đến trang đưa tin giả mạo về cái chết bất ngờ của Rupert Murdoch, ông chủ News Corporation (tập đoàn mẹ của The Sun và News of The World). Có vẻ LulzSec muốn trả đũa scandal nghe lén điện thoại của người nổi tiếng, dẫn đến việc News of The World phải đóng cửa từ giữa tháng 7.

Châu An