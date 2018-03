Theo IBTimes, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 2 thanh niên tên Chen (28 tuổi từ tỉnh An Huy) và Jinmou (13 tuổi từ tỉnh Hà Nam) đang phát tán mã độc SLocker Android - một biến thể của sâu WannaCry - vào ngày 6/7, chỉ 5 ngày sau khi các nhà nghiên cứu bảo mật phát hiện một chiến dịch ransomware nhằm vào các thiết bị di động chạy hệ điều hành Android.

Theo các nhà nghiên cứu an ninh của Trend Micro, nhóm hacker đã lừa người dùng thông qua công cụ giả mạo một trò chơi trực tuyến khá nổi tiếng tại Trung Quốc. Sau khi máy nạn nhân bị dính virus, chúng yêu cầu trả tiền chuộc khoảng 40 nhân dân tệ (khoảng 6 USD), thanh toán qua QQ, Alipay, hoặc WeChat.

Do chặn đứng kịp thời cũng như 2 hacker còn "non" kinh nghiệm, mã độc này mới chỉ kịp lây lan khoảng 100 nạn nhân. Cảnh sát cho biết, SLocker Android là một mã độc khá nguy hiểm và nếu không can thiệp kịp thời, nó có thể lây lan trên diện rộng trong thời gian ngắn.

Các nhà chức trách Trung Quốc cho biết, ransomware đang có xu hướng bùng phát cả trên máy tính để bàn lẫn thiết bị di động. Từ đầu năm đến nay, đã có 34 mẫu phần mềm độc hại xuất hiện trên nhiều điện thoại và thiết bị công nghệ được đánh giá ở mức nguy hiểm, và nó sẽ còn tăng mạnh thời gian tới.

Bảo Lâm