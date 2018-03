Chủ quyền số - vấn đề 'nóng' Ngày An toàn thông tin 2012

Mike Orgill, Giám đốc chính sách công của Google Đông Nam Á, cho hay ở Google có một bộ phận chuyên trách về các trình duyệt và họ làm việc không ngừng nghỉ nhằm bảo vệ 600 triệu người sử dụng. "Mỗi ngày chúng tôi phát hiện khoảng 9.500 website độc hại, trong số đó có những trang vốn là website bình thường nhưng đã bị hack, tấn công, hoặc là site được lập ra nhằm mục đích phát tán mã độc hại", Orgill chia sẻ. "Trung bình một ngày khoảng 12-14 triệu người nhận được khuyến cáo của Google rằng không nên truy cập vào những trang web xấu. Chúng tôi cũng đã gửi hàng nghìn thông cáo tới các chủ sở hữu website mỗi ngày".

Vị giám đốc này cũng nhấn mạnh, trong cuộc sống, ai cũng có một chùm chìa khóa gồm chìa khóa nhà, xe, tủ đựng đồ, nhà kho... và không ai dùng chung một chìa cho mọi vật dụng. Do đó, người dùng cũng cần có mật khẩu riêng cho các tài khoản trực tuyến và trên thiết bị cá nhân. "Mọi người đều hiểu phải giữ an toàn và bảo mật thông tin và đó đều là những cách rất đơn giản nhưng không phải ai cũng thực hiện được. Đây là lý do chúng tôi thực hiện chiến dịch 'Biết nhiều hơn, hữu ích hơn' để giúp người sử dụng Internet Việt Nam có thể tự bảo vệ mình và người thân khi lên mạng. Google đã in một cuốn sách bỏ túi, trong đó có rất nhiều lời khuyên về an toàn mạng và sẽ sẽ phối hợp với Hiệp hội an toàn thông tin VNISA và Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính VNCERT để đưa cuốn sách đến các tỉnh, thành phố ở Việt Nam hoặc mọi người có thể tải qua địa chỉ google.com/intl/vi/goodtoknow".

Google bắt đầu gia nhập thị trường Việt Nam qua con đường bảo mật thông tin.

Tiến sỹ Nguyễn Duy Ngọc, Chủ tịch VNISA, nhấn mạnh việc trang bị kiến thức cho người sử dụng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh mạng và an toàn thông tin. Khi một người áp dụng các biện pháp quan trọng để bảo vệ bản thân và gia đình khi truy cập mạng, họ sẽ cảm thấy thoải mái tận hưởng những lợi ích mà công nghệ mang lại".

Ông Vũ Quốc Khánh, Giám đốc VNCERT, cũng cho biết. "Hiện nay chúng ta

đã có hơn 30 triệu người dân truy cập Internet và con số này ngày càng tăng với tốc độ trung bình là 14,6% trong vòng 5 năm qua. Vì vậy, việc giáo dục, phổ biến kiến thức thông qua những chiến dịch như 'Biết nhiều hơn, hữu ích hơn' là cần thiết để mọi người có thể tự chủ động bảo vệ bản thân và tận dụng các lợi ích của Internet".

Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2012 lần thứ năm sẽ diễn ra tại Hà Nội vào 23/11 song song với cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin. Sự kiện sẽ bàn về các vấn đề nóng như kết quả điều tra thực trạng an toàn thông tin (ATTT) tại các cơ quan và doanh nghiệp, làm thế nào để bảo về người dùng trực tuyến, nguy cơ mất an toàn thông tin trong hoạt động tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, hạ tầng viễn thông… Đây là lần đầu tiên sự kiện có sự tham gia của Google.

Châu An