Ngày 31/3/2011, Tập đoàn Bảo Việt và Công ty cổ phần Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã ký hợp đồng triển khai dự án “Xây dựng hệ thống quản lý an ninh thông tin ISMS cho khối CNTT của Tập đoàn Bảo Việt”.

Theo bản hợp đồng, phía FPT IS sẽ triển khai cho khối CNTT - Tập đoàn Bảo Việt các nội dung: thiết lập hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) cho khối CNTT theo tiêu chuẩn quốc tế an ninh thông tin ISO/IEC 27001:2005 và phối hợp với tổ chức có thẩm quyền cấp chứng chỉ ISO/IEC 27001:2005 để đánh giá và lấy chứng chỉ này. Chưa kể, FPT IS sẽ tiếp tục hỗ trợ khối CNTT - Tập đoàn Bảo Việt để tái đánh giá chứng chỉ trong 2 năm tiếp theo.

Ông Alan Royal, Giám đốc CNTT Tập đoàn Bảo Việt cho biết việc xây dựng hệ thống ISMS cho khối CNTT là bước mở đầu cho kế hoạch xây dựng ISMS trên quy mô toàn tập đoàn. Tập đoàn Bảo Việt đang mở rộng hoạt động ra nhiều lĩnh vực nên đặt yêu cầu hệ thống quản lý an ninh thông tin phải đủ tiêu chuẩn. Hoạt động này cũng nằm trong lộ trình chung của ngành bảo hiểm là từng bước hiện đại, tối ưu hóa các quy trình hoạt động hướng tới hội nhập.

Tập đoàn Bảo Việt là công ty bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam và hiện là doanh nghiệp duy nhất cung cấp cả sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Bảo Việt hiện tham gia nhiều dịch vụ tài chính đa dạng: bảo hiểm, ngân hàng, quản lý quỹ, chứng khoán và đầu tư.