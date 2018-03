Chương trình có thể chặn các mối nguy hiểm trực tuyến mà không cần phải "hy sinh" hiệu năng của máy, xem phim và chơi trò chơi không bị gián đoạn. Ứng dụng còn có thể chặn tội phạm mạng xâm nhập máy tính, lấy cắp thông tin cá nhân, theo dõi việc sử dụng mạng với chức năng quản lý giám sát, cảnh báo và tự động chặn các website lừa đảo, giữ máy tính cân bằng và chạy trong tình trạng ổn định…

Ngoài ra FPT Elead luôn cập nhật nâng cấp thế hệ vi xử lý (CPU) mới nhất thuộc nền tảng Ivy Bridge từ đối tác Intel cho các dòng sản phẩm máy tính của mình. Điển hình như dòng sản phẩm FPT Elead S series, sử dụng bộ vi xử lý Intel Core i5-3470 được sản xuất theo công nghệ 22 nm mới nhất của Intel có tốc độ xử lý 3,2 GHz. Tuy nhiên, khi cần hiệu năng cao hơn cho công việc, công nghệ Intel Turbo Boost sẽ tự động nhận biết và nâng tốc độ lên tối đa 3,6 GHz.

Bên cạnh đó bộ nhớ đệm Intel Smart Cache 6 MB cùng DMI 5GT/s, FPT Elead S series giúp người dùng trải nghiệm dễ dàng những ứng dụng văn phòng, học tập và giải trí cao cấp. Ưu điểm của dòng sản phẩm FPT Elead S series là hiệu năng xử lý công việc nhanh chóng và giải trí đồ hoạ độ nét cao với card đồ hoạ tích hợp Intel HD Graphics 2000 và hệ thống âm thanh 7.1 có sẵn.

Ra đời vào giữa năm 2002, đến nay FPT Elead là thương hiệu máy tính Việt nổi tiếng cùng thị phần lớn và có khả năng cạnh tranh cao với các thương hiệu ngoại nhập. Đối tác Symantec là thương hiệu về bảo mật hàng đầu thế giới và là công ty phần mềm độc lập đứng thứ tư trên thế giới sau Microsoft, Oracle và SAP với lợi nhuận đạt 6 tỷ USD, trong đó 29% từ mảng kinh doanh bán lẻ cho người dùng đầu cuối.

Đánh dấu sự hợp tác giữa FPT và đối tác Symantec, FPT đưa ra chương trình khuyến mãi "Mua máy tính FPT – Nhân đôi quà tặng" cho các dòng máy FPT. Khi khách hàng mua bất kì sản phẩm máy tính bàn nào thuộc các dòng S-series, M- series, A- series, SP – series và All in one đều nhận ngay phần mềm diệt virus Norton Antivirus. Khách hàng còn nhận kèm theo một thẻ cào trị giá 100.000 đồng khi mua máy tính dòng M- series. Riêng các dòng S-series, SP – series và All in one khách hàng được tặng kèm thẻ cào trị giá 150.000 đồng.

Thông tin chi tiết tham khảo website: www.fptproducts.com.vn.

(Nguồn: FPT Elead)