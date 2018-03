Những văn bản này được đính kèm trong e-mail có nội dung gần với công việc hoặc đề cập đến vấn đề gây chú ý như Bản kiểm điểm cá nhân, Danh sách tăng lương...

Phân tích các file này, các chuyên gia của Công ty an ninh mạng Bkav phát hiện chúng đều chứa virus dạng spyware khai thác lỗ hổng của phần mềm Microsoft Office như Word, Excel và PowerPoint. Sau khi xâm nhập vào máy tính, virus sẽ âm thầm kiểm soát máy tính nạn nhân, mở cổng hậu (backdoor) cho phép hacker điều khiển từ xa. Chúng cũng nhận lệnh từ hacker tải các virus khác về máy tính để ghi lại thao tác bàn phím, chụp màn hình, lấy cắp tài liệu.

File có đuôi .doc cũng không an toàn.

Nguyên nhân chính khiến người sử dụng bị mắc bẫy là vì từ trước tới nay các file văn bản vẫn được cho là an toàn. Ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Bộ phận nghiên cứu Bkav R&D, nhận định: "Nhiều tài liệu quan trọng có thể đã bị thất thoát theo cách này. Đây là thực trạng đáng báo động với an ninh mạng tại Việt Nam, nhất là tại các doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước. File văn bản không còn an toàn nữa".