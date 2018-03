Đối tác của Websense tại Việt Nam là Misoft cho biết, nhờ giải pháp này Facebook có thể chủ động ngăn ngừa các link độc hại, qua đó bảo vệ các thành viên.

Ngay khi người dùng nhấp chuột vào một URL trên Facebook, đường link đó sẽ được gửi đến Websense để kiểm tra an ninh. Sau đó, công cụ Websense ThreatSeeker Cloud sẽ phân tích nội dung website của link trong thời gian thực. Nếu trang web đích được coi là không an toàn, người sử dụng được cảnh báo rằng nếu tiếp tục truy xuất sẽ gặp các nguy cơ an ninh, họ có thể trở về màn hình trước đó hoặc nhận được thông tin thêm về lý do tại sao đường link là đáng ngờ.