Tuần trước, Facebook tiết lộ số lượng người dùng bị lộ thông tin cá nhân trên mạng xã hội này lên tới 87 triệu người, thay vì con số 50 triệu trước đây. Nhiều người dùng đã rất lo lắng và không rõ liệu mình có nằm trong danh sách này hay không.

Theo TechCrunch, Facebook sẽ bắt đầu thông báo đến tất cả tài khoản bị lấy thông tin trong sự cố liên quan đến Cambridge Analytica từ hôm nay, ngày 10/4. Ngoài ra, hãng cũng sẽ có những động thái sát sao hơn với việc kiểm soát ứng dụng cũng như nhắc người dùng về các ứng dụng đang lấy dữ liệu cá nhân của họ.

Facebook sẽ thêm dòng thông báo "Bảo vệ thông tin của bạn" ngay trên đầu của trang tin tức (News Feed) và kèm đường dẫn đến trang cài đặt tài khoản. Khi nhấp vào đây, người dùng sẽ được biết các ứng dụng của bên thứ ba đang lấy thông tin cá nhân của mình để tiện theo dõi. Với những người bị lộ thông tin với Cambridge Analytica, sẽ có thông báo riêng tại đây.

Thông báo sẽ nằm trên đầu trang tin tức (News Feed).

"Chúng tôi đã cấm trang web This Is Your Digital Life, một trong những người bạn của bạn đã dùng Facebook để đăng nhập vào chúng", thông báo đến những người bị ảnh hưởng viết. "Chúng tôi đã làm điều này vì trang web có thể lạm dụng một số thông tin Facebook của bạn bằng cách chia sẻ nó với công ty có tên Cambridge Analytica".

Thống kê của Facebook cho thấy, Việt Nam nằm trong số 10 nước bị ảnh hưởng nhất từ vụ bê bối dữ liệu mới bị phanh phui hồi tháng 3. Mạng xã hội cũng sẽ hiển thị cảnh báo trên tài khoản của 427.446 người sử dụng tại Việt Nam từng bị Cambridge Analytica khai thác dữ liệu.

Giữa tháng 3, Facebook bị tố làm rò rỉ thông tin cá nhân của hơn 50 triệu người dùng. Chúng được thu thập bởi giảng viên Aleksandr Kogan và bán cho công ty Cambridge Analytica từ năm 2015. Số dữ liệu này sau đó được cho là có tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, khiến Zuckerberg phải ra điều trần trước Ủy ban Năng lượng và Thương mại của Hạ viện Mỹ vào ngày 11/4 tới.

