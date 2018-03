Hôm 27/9/2010, Microsoft đã thêm nhiều tính năng bảo mật mới cho dịch vụ webmail Windows Live Hotmail của họ nhằm giúp người dùng lấy lại quyền kiểm soát các tài khoản bị chiếm đoạt (lần đầu tiên Microsoft quảng cáo các tính năng này là hồi tháng 5/2010, trước khi tung ra một đợt nâng cấp Hotmail lớn).

Thay vì dựa vào địa chỉ e-mail thay thế và một cặp câu hỏi - trả lời bí mật cho việc đặt mật khẩu tài khoản, giờ đây Hotmail cho phép người sử dụng xác định 1 hay nhiều "máy tính tin cậy" (trusted PC) hoặc một ĐTDĐ để làm phương tiện chứng minh rằng mình là chủ sở hữu thực sự của tài khoản - ông Dan Lewis, một giám đốc sản phẩm của đội Hotmail cho biết.

Từ nay, người dùng Hotmail có thể chỉ ra (tag) nhiều máy tính (ông Lewis không chắc chắn là bao nhiêu, nhưng sẽ nhiều hơn 1) để xác thực. Những người dùng bị tin tặc khóa tài khoản có thể lấy lại quyền kiểm soát của mình một cách đơn giản bằng cách đăng nhập từ 1 trong những máy tính được xác định trước đó là đáng tin cậy (nhưng để sử dụng máy tính như là sự kiểm chứng, người dùng phải cài đặt Windows Live Essentials - bộ ứng dụng miễn phí của Microsoft).

Người dùng cũng có thể nhập một số ĐTDĐ như là cách xác thực khác. Sau đó, số ĐTDĐ đó sẽ nhận được mã số mở khóa thông qua tin nhắn văn bản khi người dùng yêu cầu thiết lập lại mật khẩu.

Để bổ sung cách xác thực (như PC đáng tin cậy hoặc ĐTDĐ) cho tài khoản Hotmail, người dùng phải bấm vào "Options" ở phía trên bên phải của màn hình Hotmail, chọn "More options..." từ trình đơn thả xuống, sau đó nhấp vào "View and edit personal information" thuộc phân nhóm của "Mange your account". Các sự kiểm chứng người dùng có thể được thêm vào trong phần"Password reset information".