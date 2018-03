Nhưng một số tổ chức an ninh đã cảnh báo về những sự nguy hiểm của một hệ thống VoIP không được bảo đảm an ninh, và các nhà phân tích cũng khuyên rằng: Nếu không có sự quan tâm đúng mức đối với sự an toàn của hệ thống VoIP thì các công ty không bao giờ nên sử dụng hệ thống này vì nó chứa quá nhiều rủi ro nguy hiểm.

Để làm rõ vấn đề này, Chi hội An toàn Thông tin phía Nam (VNISA phía Nam) tổ chức buổi Hội thảo “Nguy cơ và bảo mật cho hệ thống Voice Over IP”.

Thời gian: 9h00 thứ Ba ngày 9/8/2011

Địa điểm: Trung tâm Đào tạo Quản trị và An ninh mạng Athena; 92 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

Chương trình:

1) Giới thiệu hệ thống VoIP

2) Các mục tiêu tấn công và phân loại

3) Tấn công dựa theo bản tin Register

4) Tấn công dựa theo bản tin Invite

5) Biểu đồ về tác hại các loại tấn công

6) Xây dựng hệ thống VoIP bảo mật

7) Demo

8) Thảo luận.

Người trình bày: Trương Đình Hoàng - Chuyên gia tư vấn bảo mật; Phòng Giải pháp truyền thông và bảo mật, Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.

Số lượng khách mời: 50 người

Thông tin chi tiết và đăng ký tham dự, liên hệ Ms. Kim Thanh, Thư ký Chi hội VNISA phía Nam. Email thanhttk@vnisahcm.org, điện thoại 0838458517.