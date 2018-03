VirusTotal là dịch vụ trực tuyến do Google cung cấp, chuyên phân tích các tệp tin (File Scan) và đường dẫn nghi ngờ (URL Scan), giúp người dùng phát hiện phần mềm và tài nguyên độc hại nhanh và chính xác.

Tính an toàn của nguồn tin được xác định bằng công cụ từ các đối tác là các công ty trong lĩnh vực an toàn thông tin. Để được Google công nhận là đối tác, doanh nghiệp mới phải có tập số lượng các file/website bất thường phong phú hơn so với những gì mà cộng đồng của Google đang có.

"Bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất như học máy (Machine Learning), dữ liệu lớn (Big Data), trung bình mỗi ngày CyRadar phát hiện từ 30.000 đến 40.000 đường dẫn độc hại, giúp bảo vệ an toàn mạng cho các doanh nghiệp, tổ chức", ông Nguyễn Minh Đức, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành CyRadar, cho hay.

CyRadar là sản phẩm tập trung phát hiện mối đe dọa tấn công mạng của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nhà nước, ứng dụng công nghệ mới nhất để nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường trong máy tính, từ đó cảnh báo và ngăn chặn kịp thời.

CyRadar đã phát hiện hơn 50 triệu file và đường dẫn bất thường. Năm 2015, trong cuộc thi khởi nghiệp do Echelon tổ chức tại Thái Lan, CyRadar được bình chọn là một trong mười startup tiềm năng của châu Á.

Minh Minh