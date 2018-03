"Chung tay xây dựng hạ tầng thông tin an toàn vì chủ quyền số quốc gia" là chủ đề xuyên suốt sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2012 (do Hiệp hội An toàn thông tin VNISA, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính VNCERT và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức). Sự kiện sẽ diễn ra ngày 16/11 tại TP HCM và ngày 23/11 tại Hà Nội.

Khái niệm chủ quyền số xuất phát từ Mỹ, nói về quyền và khả năng của Chính phủ trong việc xác định và đưa ra các chính sách đối nội, đối ngoại trong lĩnh vực thông tin nhằm đảm bảo cao nhất về an toàn thông tin số quốc gia.

Ông Vũ Quốc Thành, Tổng thư ký VNISA, chia sẻ với VnExpress.net: "Bắt đầu từ năm 2011 đã xuất hiện nhiều hơn những cuộc tấn công từ nước ngoài vào không gian số nước ta. Số cũng là một tài nguyên nên chủ quyền số cũng phải được coi như một chủ quyền quốc gia. Đây đang được coi là nhiệm vụ trọng tâm, do đó Hiệp hội chọn chủ đề này cho sự kiện thường niên sắp tới".

Bên cạnh đó, ông Thành cũng trích lại lời của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng rằng an toàn thông tin đang trở thành trụ cột thứ năm của công nghệ thông tin (CNTT) bên cạnh các trụ cột khác là Cơ sở hạ tầng, Công nghiệp CNTT, Ứng dụng CNTT trong toàn bộ các hoạt động xã hội và Nguồn nhân lực CNTT.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó giám đốc VNCERT, nhấn mạnh chủ quyền số là khái niệm mới nên việc xác định chủ quyền và phạm vi trong "thế giới không có đường biên giới" này còn gây tranh cãi. Nhiều quốc gia đã đưa ra những định nghĩa mang tính đề xuất về hạ tầng, luật pháp, dữ liệu thông tin… nhưng chưa đạt được đồng thuận chung.

Bên cạnh đó, trong lần thứ năm tổ chức Ngày an toàn thông tin, VNISA sẽ công bố kết quả điều tra thực trạng an toàn thông tin trong các tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước.

Diễn ra song song với sự kiện này sẽ là vòng chung kết cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin 2012 do VNISA phối hợp tổ chức với Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trước đó, từ vòng thi sơ khảo tại TP HCM và Hà Nội, ban tổ chức đã chọn ra 6 đội mạnh nhất bước vào vòng chung kết ngày 23/11.

