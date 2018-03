Thế giới đứng trước nguy cơ chiến tranh ảo

Danh sách nạn nhân còn kéo dài thêm với Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á, Đài Loan, Ấn Độ, Canada, Hội đồng Olympic quốc tế (IOC), Hiệp hội chống doping thế giới và một loạt doanh nghiệp lớn khác.

Trong trường hợp của Liên Hợp Quốc, hacker thâm nhập hệ thống máy tính của một trợ lý cho Tổng thư ký vào năm 2008 và lùng sục trên đó gần 2 năm, nắm giữ trong tay hàng loạt tài liệu thuộc hàng tuyệt mật.

Danh sách các nạn nhân của cuộc tấn công ảo vừa bị phát hiện. Nguồn: McAfee.

Dù đã khám phá nhiều vụ khai thác trên Internet, hãng bảo mật Mỹ McAfee vẫn kinh ngạc trước quy mô, sự đa dạng và nhận định đây là chiến dịch tấn công trên mạng lớn nhất từng được phát hiện trong lịch sử. Danh sách tên các công ty cụ thể không được tiết lộ do lo ngại vấn đề an ninh, nhưng McAfee cho rằng vụ việc này "do một thế lực, có thể là một quốc gia, hậu thuẫn đằng sau".

Trong khi đó, Jim Lewis, chuyên gia về Internet, trả lời trên báo The Guardian (Anh) rằng ông tin Trung Quốc có dính líu đến chiến dịch bởi nhiều mục tiêu có chứa các thông tin mà Bắc Kinh quan tâm như hệ thống máy tính của IOC và hội đồng Olympic của một số quốc gia bị rình mò trong suốt Thế vận hội 2008 diễn ra ở Bắc Kinh. Hay Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và các mâu thuẫn chính trị giữa hai bên vẫn diễn ra căng thẳng. "Mỹ và Anh hoàn toàn có thể thực hiện chiến dịch tương tự, nhưng Mỹ chẳng bao giờ lại đi theo dõi chính họ, và Anh cũng vậy", Lewis loại trừ.

"Chuyện gì sẽ xảy ra với những dữ liệu bị đánh cắp vẫn là câu hỏi lớn. Nhưng nếu chỉ một phần thông tin đó bị khai thác nhằm tạo lợi thế trong cuộc thương lượng chính trị giữa hai quốc gia, hay tạo sản phẩm cạnh tranh hơn do đã biết trước kế hoạch của đối thủ thì sự mất mát sẽ rất nghiêm trọng và có thể ảnh hưởng rộng lớn đến nền kinh tế", Dmitri Alperovitch, Phó chủ tịch McAfee, dự đoán.

