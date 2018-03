Báo cáo của IDC cho biết, sự tăng trưởng mạnh phần lớn là nhờ sự trỗi dậy của phân khúc thị trường thiết bị tường lửa (Firewall)/VPN, Quản lí bảo mật hợp nhất (Unified Threat Management - UTM), và hệ thống chống xâm nhập (Intrusion Prevention System - IPS).

Năm 2010 đánh dấu sự tăng lên về mặt nhận thức đối với bảo mật thông tin, sau khi một số lỗ hổng bảo mật được công khai trên các phương tiện thông tin. Nhờ đó các công ty đã chi tiêu nhiều hơn cho thiết bị bảo mật.

Các vụ tấn công gây mất an ninh thông tin gần đây cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng đáng kể về số lượng các dịch vụ bảo mật và các tiêu chuẩn trên thị trường. Các tổ chức phải bảo vệ thông tin nhạy cảm, và trong nhiều trường hợp, cần thực hiện các quy định cụ thể để đảm bảo an ninh thông tin chắc chắn", ông Naveen Hegde, nhà phân tích thị trường nghiên cứu phần mềm châu Á – Thái Bình Dương của IDC nói. Nhiều CIO giờ đây coi trọng vấn đề an toàn thông tin, và xem như đó là một nhân tố kích thích tăng doanh thu. Chính vì vậy họ thấy cần phải đầu tư vào các thiết bị bảo mật để đảm bảo sự bền vững của công ty.

Nhìn chung trong năm 2010, Cisco vẫn dẫn đầu thị trường thiết bị bảo mật, Juniper ở vị trí thứ hai, tiếp theo là Check Point, Fortinet và TopSec.

Thị trường quản trị nội dung, bao gồm an ninh cho web và tin nhắn, đã tăng trưởng mạnh trong năm 2010 và tăng 48% so với năm 2009. Đối với các công ty, Web 2.0 tiếp tục là thách thức lớn về việc rò rỉ thông tin khi mà họ vừa phải đối phó với các rủi ro truyền thông trên mạng xã hội vừa phải đáp ứng các nhu cầu tăng trưởng.

Người dùng trong khu vực vẫn đang có xu hướng lựa chọn các thiết bị bảo mật vừa tiết kiệm chi phí vừa dễ quản lý với nhiều năng được tích hợp trên cùng một thiết bị. Vì vậy, thị trường UTM tăng trưởng 16% so với năm 2009, còn thị trường IPS tăng 13% so với năm 2009. Chính các quy định bắt buộc như PCI, đã dẫn dắt thị trường IPS phát triển.

Dự báo thị trường thiết bị bảo mật Châu Á - Thái Bình Dương giai đoạn 2011-2015 (theo doanh thu khách hàng)

IDC dự đoán Châu Á - Thái Bình Dương sẽ có tăng trưởng mạnh, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi như Ấn Độ, Trung Quốc và các nước ASEAN. Tuy nhiên, an ninh thông tin làm gia tăng tính phức tạp của cơ sở hạ tầng, nên các CIO và người dùng cuối trong tất cả các ngành đang tìm mọi cách để tối ưu hóa. Chức năng UTM đang dẫn đầu đường đồ thị nhu cầu và dự báo sẽ chiếm 39% thị trường thiết bị bảo mật vào năm 2015 so với 27% trong năm 2010.

Quản lý nội dung và IPS cũng là những mảng được IDC dự đoán sẽ có tăng trưởng tốt trong giai đoạn 2010 – 2015.