Ngày 9/9/2010, IDC khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho hay, một khảo sát tiến hành gần đây của IDC với diễn đàn các giám đốc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho thấy đã có một sự thay đổi trong chi tiêu phòng chống rủi ro công nghệ năm 2010 (xem hình 1). Nguy cơ rủi ro công nghệ là quan tâm hàng đầu không chỉ đối với sự an toàn tài chính, khả năng thanh toán, tính đúng đắn của một ngân hàng mà còn là áp lực phải đáp ứng: 84,6% số người được hỏi ghi nhận sự gia tăng chi tiêu hiện hành, 46,2% cho thấy có sự gia tăng trong đầu tư đến 10% - 20% so cùng kỳ năm trước.

Hình 1: Tỷ lệ ý kiến về sự thay đổi trong chi tiêu phòng chống rủi ro công nghệ năm 2010 so với 2009. 15,4% nói rằng chưa có sự thay đổi... Còn lại đều cho biết đã có sự thay đổi tăng trong chi tiêu này. Nguồn: Nghiên cứu khảo sát phòng chống rủi ro ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tháng 7/2010.

Li-May Chew, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu tài chính của IDC châu Á - Thái Bình Dương nói: "Phát hiện này cho thấy, khi đồng vốn vẫn còn hết sức quan trọng với các doanh nghiệp, các ngân hàng đang thiết lập sự cân bằng mới giữa điều hành chiến lược kinh doanh và tăng cường kiểm soát rủi ro".



Diễn đàn quy tụ các giám đốc an ninh và cấp phó của họ từ 11 quốc gia chính tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản, họ cũng đại diện cho các lĩnh vực then chốt của khu vực) đã công bố các khu vực có nguy cơ cao bao gồm rủi ro tín dụng tiêu dùng (chủ yếu xung quanh thẻ gian lận), gian lận nội bộ, rủi ro trong ngân hàng, tuân thủ tài liệu và báo cáo... Các đại biểu đã chỉ ra rằng, mặc dù các doanh nghiệp trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang trở thành đối tượng ưu tiên phục vụ của công nghiệp thanh toán thẻ bảo mật dữ liệu tiêu chuẩn (PCI DSS) và các ngân hàng đang phát hành thẻ chip EMV nhằm ngăn ngừa và giảm nhẹ rủi ro với thẻ, vấn đề với thẻ thanh toán vẫn còn phổ biến. Cuộc khảo sát cũng cho thấy cần phải thiết lập kiểm soát nội bộ cùng với sự phát triển của một nền văn hóa phòng chống rủi ro và thực thi.

Các đại biểu cũng được tiếp tục điều tra để xác định xem các khoản đầu tư thực hiện các sáng kiến kinh doanh mới (như chi tiêu vào việc đổi mới sản phẩm mới và các công cụ quản lý quan hệ khách hàng) đã giảm nhẹ rủi ro hay chưa (xem hình 2). Chỉ một thiểu số (30%) hoàn toàn đồng ý hoặc đồng ý với nhận định này. 26,7% số người tham gia giữ ý kiến trung lập, trong khi 43,3% không đồng ý rằng những nỗ lực khác ít quan trọng hơn trong chủ trương quản lý rủi ro.

Hình 2: Ý kiến về nỗ lực giảm nhẹ rủi ro: “Cuộc khủng hoảng đã dẫn đến sự thay đổi về hướng tập trung quản lý rủi ro và tuân thủ. Chi tiêu vào các cơ hội kinh doanh mới (như đổi mới sản phẩm và tập trung vào CRM) đã lấy đi cơ hội giảm nhẹ rủi ro”. Nguồn: Nghiên cứu khảo sát phòng chống rủi ro ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tháng 7/2010.

Li-May Chew kết luận, "Sẽ là thú vị khi xem xét các ý kiến thay đổi trong các lần khảo sát lặp lại trong tương lai. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng với thời gian, sẽ có một sự tập trung cân bằng giữa phòng chống rủi ro và theo đuổi các cơ hội kinh doanh mới”.