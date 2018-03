Các chuyên gia nhận định 2007 là năm tiếp tục gia tăng các mối đe doạ đến an ninh mạng: phishing, spam, botnetwork, trojan, adware, spyware, các nguy cơ zero-day...



Dưới đây là báo cáo tổng kết về tình hình an ninh mạng của đội nghiên cứu an ninh X-Force (thuộc ISS – nhà tư vấn uy tín về an toàn thông tin). Thông qua các báo cáo này chúng ta sẽ có được cái nhìn cụ thể tình hình an ninh mạng trong năm 2007.



Các báo cáo về điểm yếu an ninh



Cho đến tháng 9/2007, đội nghiên cứu an ninh X-Force của ISS đã nghiên cứu và phân loại được 4.256 điểm yếu an ninh. Như vậy, so với năm 2006 số lượng các điểm yếu an ninh đã tăng 25,8 % (3.384).



Trong số các hành vi lợi dụng điểm yếu an ninh thì các hành vi nhằm vượt qua tường lửa, proxy, hệ thống phát hiện xâm nhập, hệ thống quét virus... để truy cập được vào hệ thống và hành vi tấn công từ chối dịch vụ có sự thay đổi rõ nét theo từng tháng.





Các hành vi lợi dụng ðiểm yếu an ninh trong nãm 2007

Trong 9 tháng đầu năm 2007, X-Force đã đưa ra rất nhiều cảnh báo về các điểm yếu an ninh nghiêm trọng của các nhà cung cấp các sản phẩm như Microsoft, Apple, Adobe, VMWare... Điển hình là những điểm yếu an ninh trong các PM Internet Explorer, Micrsoft Outlook, Windows DNS Server RPC của Microsoft.





Xu hýớng phishing sắp tới (Nguồn: X-Force)

Nhà cung cấp Tỷ lệ điểm yếu Microsoft 4,2% Apple 3,0% Oracle 2,0% Cisco 1,9% Sun 1,5% IBM 1,3% Mozilla 1,3% XOOPS 1,2% BEA 1,1% Linux Kernel 0,9%