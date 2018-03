Amazon cho biết bất kỳ dịch vụ đám mây nào tuân theo qui định ITAR thì chỉ các công dân Mỹ mới có thể truy cập. Vì vậy các cơ quan chính phủ có thể sử dụng dịch vụ đám mây này của Amazon để lưu trữ và quản lý dữ liệu.

Bên cạnh đó, dịch vụ đám mây của Amazon còn đáp ứng các qui định quan trọng khác của chính phủ Mỹ như Luật quản lý an toàn thông tin liên bang, Tiêu chuẩn xử lý thông tin liên bang.

Amazon cho biết phòng thí nghiệm Jet Propulsion Lab của NASA và cơ quan U.S Recovery and Accountability Transparency Board hiện là khách hàng của Amazon Web Services GovCloud. Chi phí dịch vụ GovCloud dành cho Chính phủ cao hơn so với dịch vụ đám mây thông thường khác của Amazon.

Amazon, Microsoft và Google hiện là các đối thủ của nhau trong việc cung cấp dịch vụ đám mây cho chính phủ Mỹ.