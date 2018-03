5 lời khuyên sơ bộ dưới đây sẽ giúp bạn giữ chiếc điện thoại hay máy tính bảng Android của mình miễn nhiễm với phần mềm độc hại.

Luôn tìm hiểu nhà phát hành ứng dụng: Với mỗi ứng dụng, nếu không có tính năng gì khác biệt so với các ứng dụng khác, hoặc có chút gì đó mờ ám thì có lẽ bạn nên tránh xa. Bạn cũng nên để ý xem nhà phát hành có trang web riêng không. Nếu không, có lẽ sản phẩm của họ là không đáng tin cậy. Bạn cũng nên đọc các bài đánh giá trực tuyến, nhưng hãy nhớ rằng Android Market đánh giá không phải lúc nào cũng trung thực. Hãy xem các đánh giá trên những website có uy tín như PCWorld, AppBrain, hoặc AppLib để kiểm chứng cẩn thận trước khi bạn nhấn nút tải về một ứng dụng.

Luôn kiểm tra xem ứng dụng được phép làm gì: Bất cứ khi nào bạn tải về hoặc cập nhật một ứng dụng, bạn sẽ thấy một danh sách yêu cầu cấp quyền cho nó. Ví dụ như, một ứng dụng đồng hồ báo thức có lẽ không cần phải xem danh sách liên lạc của bạn. Nhìn chung, nếu một ứng dụng yêu cầu nhiều hơn những gì nó cần để hoạt động, bạn nên bỏ qua.

Tránh cài trực tiếp các tập tin trọn gói Android (APK): Khi trò chơi Angry Birds lần đầu tiên đến với nền tảng Android, bạn chỉ có thể tải về từ một cửa hàng ứng dụng của bên thứ ba, và cài đặt ứng dụng bằng cách sử dụng một tập tin APK. Mặc dù Angry Birds không phải là phần mềm độc hại, nói chung là cần nâng cao cảnh giác không nên tải về và cài đặt những tập tin APK từ các website hoặc các cửa hàng ứng dụng của bên thứ ba. Hầu như bạn sẽ không biết những tập tin nào có chứa trong đó cho đến khi bạn tiến hành cài đặt - và lúc đó thì đã quá muộn.

Sử dụng phần mềm phòng chống malware và virus: Một số công ty bảo mật tên tuổi lớn đã cung cấp các tùy chọn bảo mật di động, nhiều ứng dụng trong số đó được phát hành miễn phí. Đơn cử như ứng dụng Lookout Mobile Security có thể quét điện thoại của bạn để đảm bảo chắc chắn là malware chưa chui vào máy. Hơn nữa, phần lớn các tiện ích phòng chống virus đều có các tính năng cho phép bạn theo dõi vị trí điện thoại của mình, thậm chí cho phép khóa máy từ xa và xóa sạch dữ liệu cá nhân của bạn nếu bạn bị mất thiết bị.

Đề phòng lừa đảo: Khi sử dụng smartphone, bạn rất dễ là đối tượng của lừa đảo (phishing), dễ dính phải các trang web độc hại, và bị “dụ” tải về malware, cũng giống như khi bạn dùng máy tính. Các trang web độc hại thường tìm mọi cách lừa người dùng nhập vào thông tin cá nhân, thậm chí nhiều trang có khả năng tự động tải phần mềm độc hại vào điện thoại của bạn. Do điện thoại có màn hình nhỏ hơn, nên so với khi dùng máy tính, người dùng dễ vô tình nhấn vào một đường liên kết đáng ngờ hơn nhiều lần. Bạn hãy nhớ, những ứng dụng như Lookout Mobile Security sẵn có tính năng duyệt web an toàn trong phiên bản Premium.

Tóm lại, nếu làm theo các bước hướng dẫn ở trên và thường xuyên đề phòng, thì bạn sẽ có thể yên tâm chiếc điện thoại của mình miễn nhiễm với phần mềm độc hại.