Nếu tính tổng cộng tất cả các trang web nhỏ bị hacker chiếm quyền, con số này có thể lên đến hơn 1.000 nhưng việc truy tìm nguồn gốc tấn công vẫn là thách thức lớn với các chuyên gia an ninh mạng.

Sự kiện "Ngày An toàn thông tin VN" do Hiệp hội An toàn Thông tin (VNISA) và Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin Truyền thông sẽ diễn ra ngày 18/11 tại TP HCM và 23/11 tại Hà Nội. Chủ đề năm nay là "An toàn Thông tin số - nền tảng bền vững của một nước mạnh về CNTT", tập trung vào các vấn đề nóng gần đây như hành động tấn công của tin tặc vào các trang điện tử, tài khoản cá nhân... để chiếm đoạt thông tin.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng (trái) và Chủ tịch hiệp hội ATTT Bùi Duy Ngọc.

Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, nhấn mạnh rằng ATTT hiện được coi là trụ cột thứ năm của ngành CNTT, bên cạnh bốn trụ cột truyền thống là nguồn nhân lực, hạ tầng, phần cứng/phần mềm/nội dung số và ứng dụng CNTT. "Chúng ta không thể đạt mục tiêu nước mạnh về CNTT nếu không có được một nền tảng CNTT an toàn và hiệu quả. Có thể coi an toàn thông tin là chìa khóa, là hàng rào bảo vệ cho ngôi nhà số với 4 trụ cột còn lại", Thứ trưởng nhận định.

Theo ông Bùi Duy Ngọc, Chủ tịch VNISA, Hiệp hội đang cùng VNCERT thực hiện điều tra về hiện trạng ATTT trên phạm vi toàn quốc (tính từ cuối năm 2010 đến nửa đầu 2011), bao gồm các Sở Thông tin - truyền thông của các tỉnh, trung tâm thông tin của các Bộ, ngành và hàng trăm tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng CNTT. Kết quả sẽ được công bố trong khuôn khổ Ngày An toàn thông tin.

Sự kiện thường niên này sẽ có hai phiên hội thảo chính gồm "Bảo đảm ATTT cho các trang thông tin điện tử và Internet banking", cung cấp giải pháp, thiết bị cho ngành ngân hàng và nhấn mạnh chiến lược đối phó với những mối đe dọa mới. Chủ đề thứ hai là "ATTT cho thế giới 3G", đề cập đến những giải pháp sử dụng thiết bị di động an toàn.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng thực hiện nhiều sự kiện bên lề như mở khóa đào tạo ngắn hạn về ATTT cho cán bộ quản trị website, bình chọn sản phẩm ATTT, tổ chức cuộc thi Sinh viên với ATTT... Cuộc thi này do VNISA phối hợp với Cục CNTT - Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện với sự tham gia của 27 trường Đại học từ ngày 29/10 đến 18/11.

Châu An