SplashData đã bắt đầu nghiên cứu hành vi của người dùng và công bố bảng xếp hạng những mật khẩu dễ đoán nhất trên mạng từ năm 2011 đến nay. "123456" và "password" luôn là hai mật khẩu phổ biến nhất trong sáu năm qua.

Năm 2017, SplashData lập danh sách dựa trên hơn 5 triệu mật khẩu bị rò rỉ và phát tán trên mạng trong năm. Hai vị trí dẫn đầu vẫn không có gì thay đổi. Tuy nhiên, năm nay, danh sách xuất hiện thêm một số password mới như "starwars", "monkey", "iloveyou", "whatever" và "freedom". Một mật khẩu mới trong danh sách được đánh giá khá hài hước là "letmein" (cho tôi vào).

"Tập mới nhất của bộ phim Star Wars đang thu hút sự qua tâm của người hâm mộ, nhưng 'starwars' là một lựa chọn nguy hiểm cho việc đặt mật khẩu", Morgan Slain, CEO của SplashData, nhận xét. "Hacker luôn dùng các từ khóa đang gây sốt trong cộng đồng để thử thâm nhập vào tài khoản online bởi chúng biết mọi người thường chọn những password dễ nhớ".

Danh sách 25 mật khẩu dễ đoán năm 2017:

1. 123456

2. Password

3. 12345678

4. qwerty

5. 12345

6. 123456789

7. letmein

8. 1234567

9. football

10. iloveyou

11. admin

12. welcome

13. monkey

14. login

15. abc123

16. starwars

17. 123123

18. dragon

19. passw0rd

20. master

21. hello

22. freedom

23. whatever

24. qazwsx

25. trustno1

Theo Google, người sử dụng nên chọn mật mã dài, "độc", chứa cả con số, ký tự và biểu tượng, đối với những tài khoản quan trọng như e-mail hay ngân hàng trực tuyến. Ngoài ra, cũng cần tránh xa các hình thức lừa đảo trên mạng bằng cách không bấm vào file đính kèm hay đường link không rõ nguồn gốc. Khi đăng nhập vào một tài khoản online nào đó, cần chú ý xem phần địa chỉ có bắt đầu bằng "https://" hay không. Đây là dấu hiệu cho thấy kết nối giữa người dùng và máy tính được mã hoá và bảo mật.

Châu An