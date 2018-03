Lý do chính dẫn tới sự “giậm chân tại chỗ” này là do người dùng vẫn còn chưa yên tâm về độ an ninh bảo mật của các giao dịch thực hiện thông qua thiết bị di động. Trong khoảng từ năm 2009 đến năm 2010, quá nửa (54%) số người được khảo sát đánh giá hoạt động mobile banking ở mức “không an toàn” đến “rất không an toàn”.

Giám đốc điều hành mảng an ninh, phòng chống rủi ro và gian lận của Javelin, Philip Blank nhấn mạnh: "nghiên cứu này là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các tổ chức tài chính phải tìm hiểu kỹ hơn nữa về yêu cầu cảu khách hàng. Yếu tố tiên quyết là họ phải xác định được chính xác nhu cầu về bảo mật trong giao dịch mobile banking và đưa ra cam kết đảm bảo với khách hàng rằng các hoạt động này tuyệt đối an toàn và đáng tin cậy”.

Tóm lại, Javelin chỉ ra tỷ lệ người dùng sử dụng thường xuyên các giao dịch tài chính ngân hàng bằng các thiết bị di động không thay đổi trong suốt khoảng thời gian từ năm ngoái đến năm nay. Tỷ lệ dành cho lĩnh vực thanh toán di động hay các nghiệp vụ đơn giản như kiểm tra và chuyển khoản cũng ở tình trạng tương tự.

Một điểm rất đáng chú ý là nghiên cứu này phản ánh rất rõ mối lo ngại của người dùng về vấn đề an ninh bảo mật trước những vụ rò rỉ thông tin, thất thoát dữ liệu cá nhân nổi đình đám năm 2011 xảy ra với Epsilon, JPMorgan Chase và Sony, và cả trước việc các ứng dụng phần mềm độc hại chứa trojan được tìm thấy trên Android Market vào tháng 3 vừa rồi.