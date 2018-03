Kẻ gian dùng nhiều thủ đoạn để "dụ" người dùng dính bẫy như gửi email giả mạo kèm theo đường link dẫn đến web độc hại. Tiêu đề và nội dung email thường kích thích sự tò mò của người xem như thư gửi báo trúng thưởng xe máy, xe hơi, kế hoạch tăng lương, dự kiến bổ nhiệm nhân sự... Khi nhấp vào link này thì các mã độc sẽ xâm nhập máy tính cho phép hacker có thể đọc toàn bộ các file, folder trong máy.

Hoặc hacker sử dụng hình thức lừa đảo giả dạng (phishing) bằng cách gửi email từ những địa chỉ có từ khóa có vẻ đáng tin cậy như "admin - mod - quantri" với những nội dung giống như ngân hàng, dịch vụ mà người dùng đang sử dụng.

Sự thiếu hiểu biết khi truy cập mạng khiến nhiều người đứng trước nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân.

Nếu click vào các đường dẫn trong mail lập tức mã độc được kích hoạt và xâm nhập vào máy tính, từ đó đánh cắp thông tài khoản ngân hàng trực tuyến, tài khoản cá nhân… Việc để lộ số thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng trực tuyến sẽ gây thiệt hại tài chính trực tiếp, trong khi để lộ các tài khoản dịch vụ cá nhân có thể gây ra nhiều tổn hại khó lường trước.

Không chỉ máy tính mà điện thoại di động cũng là "mồi ngon" cho mã độc. Theo thống kê, có tới hơn 7.000 trojan mới xuất hiện, chiếm 35% tổng số dòng mã độc trên điện thoại di động được phát hiện mỗi ngày. Khảo sát mới đây của công ty an ninh mạng Bkav cho thấy, có tới 22,7% smartphone ở Việt Nam từng bị lây nhiễm mã độc.

Theo đánh giá của các chuyên gia an ninh mạng thì đa phần những người bị đánh cắp dữ liệu do họ vô tình "rước" mã độc về thiết bị truy cập mạng của mình. Không nắm các kiến thức về an toàn thông tin nên người dùng nhấn vào những đường dẫn lạ do người khác gửi, truy cập vào các trang web không an toàn…

Việc để mã độc xâm nhập vào thiết bị cá nhân rất nguy hiểm. Vì thế người dùng cần tự bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách luôn cân nhắc việc gửi tên tài khoản, số thẻ tín dụng, số tài khoản ngân hàng và các thông tin cá nhân qua email, Skype, Facebook Messenger, tin nhắn hay các dịch vụ chat.

Nên ghi nhớ nguyên tắc tuyệt đối không cung cấp mật khẩu cá nhân trong bất cứ trường hợp nào, không click vào những đường link lạ gửi đến, nhất là khi nội dung của email và tin nhắn có liên quan tới thông tin tài khoản cá nhân.

Sử dụng phần mềm kiểm duyệt SafeNet để bảo vệ gia đình trước mọi nguy cơ từ Internet

Để đảm bảo an toàn ở mức tối đa, có thể sử dụng các phần mềm kiểm duyệt để loại bỏ mã độc, những đường link chứa virus, các trang web xấu… Người dùng có thể tham khảo ứng dụng SafeNet của Viettel. Phần mềm này tạo môi trường mạng an toàn cho gia đình với tất cả các thiết bị kết nối mạng như điện thoại di động, laptop, máy tính bảng, TV… Ngoài ra, SafeNet cũng cho phép chọn lọc những nội dung lành mạnh, chặn web xấu để bảo vệ con trẻ trước mọi nguy cơ tiềm tàng từ Internet.

Minh Trí