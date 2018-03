Laptop cho học sinh giá khoảng 300 USD / 5 triệu Eee PC sẽ được tiêu thụ trong năm 2008

Eee PC đang được nhiều người lựa chọn vì nhỏ, nhẹ, dễ sử dụng và rẻ. Ảnh: Mydigitallife.

Asus đã bán được 5.000 chiếc Eee PC trong khuôn khổ triển lãm hàng tiêu dùng Đài Loan diễn ra tuần trước, cho thấy sự hồ hởi đón nhận của thị trường đối với sản phẩm này. Một phát ngôn viên của Asus cho hay, công ty đặt chỉ tiêu bán được 3,8 triệu chiếc Eee PC trong năm tới, và từ giờ cho đến hết năm, hy vọng sẽ xuất xưởng ít nhất là 400.000 chiếc.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, sức hấp dẫn của chiếc máy tính xách tay 7 inch này nằm ở kích thước nhỏ gọn, sự đơn giản trong sử dụng và đặc biệt là giá thành rẻ. Eee PC nặng chưa đầy 1 kg, có khả năng kết nối Internet không dây và đang được Asus dự định giảm giá xuống chỉ còn 199 USD, trong khi hiện tại, model có cấu hình thấp nhất đang được bán với giá 247 USD. Tuy nhiên, theo công ty nghiên cứu thị trường Gartner, chính những thế mạnh đó của Asus Eee PC cũng đang được các hãng đối thủ khai thác để tung ra những sản phẩm cạnh tranh.

XO và Classmate PC là hai đối thủ nặng ký của Eee PC. Ảnh: Kdenews.

Mới đây, công ty máy tính Mỹ Everex đã giới thiệu ra thị trường một mẫu laptop chạy hệ điều hành Linux có rất nhiều điểm giống với Asus Eee PC. Everex Cloudbook cũng có màn hình 7 inch, được tích hợp bộ vi xử lý Via C7 ULV 1,2 GHz, RAM 512 MB, ổ cứng 30 GB. Bên cạnh cổng Ethernet, Everex Cloudbook cũng hỗ trợ kết nối Wi-Fi. Ngoài ra, mẫu laptop giá 400 USD này còn được tích hợp webcam 1,3 Megapixel, đầu đọc thẻ nhớ 4 trong 1, cổng USB 2.0 và cổng ra DVI.

Trong khi đó, Hasee Computer, một công ty máy tính Trung Quốc lại đang lên kế hoạch tung ra thị trường một mẫu laptop giá rẻ trong thời gian không xa, với màn hình lớn hơn Eee PC, bộ vi xử lý mạnh mẽ hơn và khả năng lưu trữ cao hơn. Chiếc laptop mang mã hiệu Q540X này sẽ được tích hợp chip Celeron 540 của Intel, ổ cứng 80 GB, màn hình 13,3 inch, trọng lượng 2,19 kg và có giá không quá 2.999 nhân dân tệ (tương đương 405 USD).

Trước đó, dự án One Laptop Per Child (OLPC) do Microsoft khởi xướng đã xuất xưởng mẫu laptop 200 USD mang tên XO. Intel cũng đã sản xuất thành công một mẫu laptop giá rẻ tương tự, đó là chiếc Classmate PC, có giá bán khoảng 285 USD. Cả hai sản phẩm này đều nhắm đến đối tượng người dùng là trẻ em ở các quốc gia đang phát triển, những nơi mà giá cả luôn là một vấn đề, và việc tiếp cận với máy tính vẫn còn rất khó khăn.

