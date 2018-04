Theo Bloomberg, tòa án Liên bang Texas (Mỹ) đã yêu cầu Apple phải trả cho công ty VirnetX Holding Corp. số tiền 502,6 triệu USD do vi phạm các bằng sáng chế mà công ty này nắm giữ. Đây là kết quả của vụ kiện từ năm 2010, khi Apple bị cáo buộc vi phạm các sáng chế về liên lạc an toàn, sử dụng cho FaceTime, VPN on Demand và iMessage.

Tính năng FaceTime trên iPhone.

Trong tám năm, Apple đã kháng cáo nhiều lần. Ban đầu, VirnetX cho rằng Apple vi phạm bốn bằng sáng chế, nhưng sau đó tòa án cho rằng chỉ ba trong số đó là vi phạm và yêu cầu công ty sản xuất iPhone phải trả 368 triệu USD. Tuy nhiên, hai năm sau, tòa lại hủy bản án và điều tra lại do "số tiền bồi thường chưa hợp lý".

Nhưng sau đó, một thẩm phán phát hiện hành động vi phạm sáng chế của Apple là "có chủ ý" và yêu cầu trả thêm 1,2 USD đến 1,8 USD cho mỗi chiếc iPhone, iPad vi phạm bán ra thị trường. Số tiền Apple thua kiện sau đó nâng lên 439,7 triệu USD vào tháng 10 năm ngoái, trước khi ở mức 502,6 triệu USD.

Apple từ chối bình luận, trong khi Kendall Larsen, Giám đốc điều hành của VirnetX, cho rằng phán quyết là công bằng.

Trong một diễn biến khác, theo 9to5mac, Apple cũng bị Firstface - một công ty có trụ sở tại Hàn Quốc - kiện vì cho rằng hãng điện tử có trụ sở tại Cupertino (Mỹ) vi phạm sáng chế về hệ thống xác thực vân tay di động. Cụ thể, công ty này cho rằng Apple đã lấy sáng chế mà họ đã đăng ký từ năm 2011 tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ để tích hợp cho Touch ID trên iPhone. Trong khi đó, phía Apple đang im lặng.

Bảo Lâm