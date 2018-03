Đi thay pin mới nhưng nhận được pin cũ / Kiểm tra tình trạng pin iPhone tại nhà thế nào / Apple trước nguy cơ sụt giảm doanh thu do thay pin

Vụ bê bối giảm hiệu năng iPhone tiếp tục khiến Apple lao đao, khi chương trình thay mới pin cho iPhone đời cũ gặp phải những sự cố khó ngờ, trong đó có việc thiếu hụt nguồn cung pin cho các Apple Store và Trung tâm bảo hành trên thế giới. Một trong số đó là thị trường Hàn Quốc.

Người dùng iPhone Hàn Quốc đang phẫn nộ vì Apple không chuẩn bị chu đáo việc thay pin mới.

Theo KoreaTimes, nhiều người dùng iPhone Hàn Quốc đang rất không hài lòng về cách Apple chuẩn bị nguồn pin thay thế. "Tôi đã đến cửa hàng Ubase ở Gangnam để thay pin cho chiếc iPhone 6s của mình sau khi biết tin Apple hỗ trợ điều này với mức giá rẻ hơn bình thường. Tuy nhiên khi đến nơi, tôi nhận được thông báo pin cho máy của tôi đã hết. Rõ ràng, đây là lỗi của Apple nhưng khách hàng phải chịu nhiều bất tiện", một người dùng tên Seo cho biết.

Anh Seo không phải trường hợp duy nhất, bởi nhiều người cũng gặp phải phiền phức tương tự. Hàn Quốc đang có 6 trung tâm hỗ trợ thay mới pin cho iPhone, nhưng chỉ còn một trung tâm thông báo đang có pin cho máy cũ nhưng còn khá ít, không đáp ứng đủ nhu cầu nếu lượng người thay pin đồng thời lớn. iPhone 6 là mẫu khan hiếm pin nhất trong số các mẫu được hỗ trợ.

Tại Hàn Quốc, người dùng bỏ ra khoảng 34.000 won (hơn 30 USD) để thay pin mới, thay vì 84.000 won (79 USD) như trước đây. Phía Apple vẫn chưa đưa ra bình luận nào về việc khan hiếm pin thay thế tại thị trường quê nhà của Samsung.

Trong khi đó tại Việt Nam, tình trạng thiếu hụt pin chưa xảy ra vì chính sách của các Trung tâm bảo hành buộc người dùng ký cam kết và đợi 5 đến 7 ngày sau mới thay pin. Trong thời gian chờ đợi, người dùng có thể lấy thiết bị của mình về sử dụng một cách bình thường. Theo đại diện một Trung tâm bảo hành được Apple ủy quyền tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), người dùng đến thay pin thời gian qua là khá đông, nhưng không xảy ra sự cố nào.

Một vài trung tâm có sẵn pin có thể thay thế cho người dùng đã bị quá tải ở một vài thời điểm. Một đại diện Trung tâm bảo hành được Apple ủy quyền trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1, TP HCM) chia sẻ, do giá thay pin ở đây là 620.000 đồng (thấp hơn so với mặt bằng chung 730.000 đồng), có thể thay ngay và không bị ràng buộc về tình trạng máy (máy khóa mạng, máy bị can thiệp phần cứng...) nên người đến thay đông hơn. Tuy nhiên, tình trạng "khan" pin không xảy ra.

Trước đó, vụ bê bối giảm hiệu năng iPhone đã bị gần 300.000 người dùng Hàn Quốc đưa ra tòa án. Bên nguyên đơn đòi kiện Apple là công ty luật Hannuri, hiện vẫn kêu gọi các nguyên đơn là người dùng iPhone đời cũ ký tên để khởi kiện tập thể.

Bảo Lâm