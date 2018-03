LG 'ném đá' quảng cáo Galaxy IV của Samsung tại Mỹ / HTC: 'Samsung chỉ đầu tư cho marketing chứ không phải cho sáng tạo'

Quảng cáo mới của Apple cho thấy việc Samsung trình làng Galaxy S4 không phải là vấn đề quá lớn với hãng.

Trong khi các đối thủ như LG hay HTC thi nhau "ném đá" Galaxy S4 mới trình làng, Apple chỉ âm thầm đăng quảng cáo mới với nội dung ngắn gọn rằng: "Có iPhone. Rồi mới có mọi thứ khác" (There's iPhone. And then there's everything else). Sau khi khẳng định sản phẩm của mình có nhiều tính năng và cách dùng đơn giản, hãng này đưa ra hàng loạt minh chứng giải thích cho việc vì sao người dùng lại yêu thích sản phẩm của mình đến vậy.

Các hình ảnh quảng cáo của Apple "khoe" rằng iPhone đã liên tiếp đoạt giải thưởng về làm hài lòng khách hàng do tổ chức J.D.Power and Associates bình chọn. Bên cạnh đó, nhà sản xuất iPhone, iPad còn đưa ra hàng loạt lý do khiến cho iPhone nói chung và iPhone 5 nói riêng trở nên nổi bật hơn so với các đối thủ khác, trong đó có Galaxy S4, từ thiết kế, khả năng tiết kiệm pin cho đến camera hay chức năng nhận diện giọng nói Siri.

Dưới đây là quảng cáo mới về iPhone 5 của Apple:

iPhone 8 lần liên tiếp đoạt giải thưởng về làm hài lòng khách hàng.

Apple cho rằng sản phẩm của mình sở hữu thiết kế được chọn lọc cẩn thận, không phải hy sinh bất cứ tính năng hay hiệu năng nào để có được vẻ ngoài thu hút.

Màn hình Retina cũng được Apple nhấn mạnh.

iPhone 5 sở hữu hiệu suất pin vượt trội.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất iPhone, iPad còn "khoe" khả năng xử lý và tiết kiệm pin của chip A6 mới.

iPhone 5 hỗ trợ kết nối tốc độ cao 4G LTE và Wi-Fi chuẩn n.

