Apple xô đổ kỷ lục 13 năm của Microsoft

Apple vừa được bầu chọn là công ty sáng tạo nhất năm 2012. Ảnh: Telegraph.

Kết quả này được công bố bởi công ty tư vấn chiến lược và quản lý Booz & Co. Để có được những đánh giá chính xác, Booz & Co đã phải khảo sát trên gần 700 giám đốc điều hành của các công ty thuộc nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Apple dẫn đầu danh sách các công ty sáng tạo nhất thế giới với sự đồng thuận của 80% người tham gia khảo sát. Con số ủng hộ "Quả táo" cao hơn hãng tìm kiếm Google tới hơn 43% và tăng 10% so với năm ngoái.

Về chi phí đầu tư cho công tác nghiên cứu và phát triển (R&D), Apple đã bỏ ra 2,4 tỷ USD trong năm 2011, tương đương với 2,2% tổng doanh thu bán hàng của hãng vào năm trước. Trong năm 2012, nhà sản xuất iPhone, iPad cũng chi tới 3,4 tỷ USD cho lĩnh vực R&D. Tuy vậy, số tiền mà Apple đưa ra vẫn chỉ chiếm 2,2% tổng doanh thu của hãng trong năm nay. Đối với các đối thủ khác, trong năm 2011, Google đã bỏ ra 2,2 tỷ USD, tương đương 13,6% tổng doanh thu bán hàng, cho công tác nghiên cứu và phát triển còn Microsoft là 9 tỷ USD hay 13% tổng doanh thu bán hàng.

Toyota dẫn đầu danh sách các công ty đầu tư nhiều nhất cho lĩnh vực R&D trong năm 2012. Ảnh: Nypost.

Đại diện của Booz & Co nhận định rằng, "không có chuyện công ty nào bỏ ra nhiều tiền đầu tư sáng tạo hơn thì sẽ kinh doanh tốt hơn và ngược lại. Điều quan trọng ở đây là cách thức họ tận dụng tối ưu số tiền mình có được cùng các nguồn lực khác như tài năng của nhân viên hay khả năng đưa ra quyết định". Do đó, top 10 công ty sáng tạo nhất lại tăng trưởng tốt hơn so với các công ty đầu tư nhiều nhất vào lĩnh vực R&D ở một số khía cạnh như tăng trưởng về vốn hoá thị trường, doanh thu hay thu nhập.

Theo Mashable, 10 công ty dẫn đầu trong top các hãng sáng tạo nhất thế giới đều trong lĩnh vực công nghệ, bao gồm cả Apple, Google, Microsoft và Samsung. Ngoài ra, danh sách năm nay còn có sự tham gia lần đầu tiên của Amazon thay thế cho Facebook ở vị trí thứ 10 trong năm ngoái.

Danh sách top 10 công ty sáng tạo nhất thế giới:

Xếp thứ Công ty Chi phí R&D Năm 2011

(tỷ USD) Xếp hạng

về đầu tư R&D Chiếm % trong doanh số 1 Apple 2,4 53 2,2% 2 Google 5,2 26 13,6% 3 3M 1,6 86 5,3% 4 Samsung 9 6 6% 5 GE 4,6 30 3,2% 6 Microsoft 9 5 12,9% 7 Toyota 9,9 1 4,2% 8 P&G 2 72 2,4% 9 IBM 6,3 17 5,9% 10 Amazon 2,9 48 6,1%

Thanh Tùng