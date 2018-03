Trung tâm bảo hành Apple quá tải khách tới thay pin iPhone / Apple thiếu pin thay cho khách hàng

Theo tài liệu nội bộ mà Apple gửi tới các Trung tâm bảo hành và Apple Store, nguồn pin dành cho iPhone 6 Plus đang trong tình trạng khan hiếm và không có sẵn cho đến đầu tháng 4. Người dùng Mỹ và một số khu vực khác như Trung Đông, châu Phi, châu Mỹ Latin, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể thay mới pin cho iPhone 6 Plus trước thời gian này.

Người dùng iPhone 6 Plus có thể phải đợi đến đầu tháng 4 nếu muốn thay pin với giá ưu đãi của Apple.

Trong khi đó, người dùng hai phiên bản iPhone 6 và iPhone 6s Plus chỉ phải đợi "khoảng hai tuần". Các mẫu iPhone khác, gồm iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 7 Plus và iPhone SE không bị ảnh hưởng do nguồn pin trong kho đang có sẵn.

Theo Macrumors, một số người dùng ở New York và Bắc Carolina cho biết Apple Store tại đây đã từ chối thay pin cho iPhone 6 Plus đến cuối tháng 3. Trong khi đó, một nhà cung cấp dịch vụ bảo hành do Apple ủy quyền cho biết, hiện người dùng đăng ký thay pin iPhone 7 và iPhone 7 Plus nhiều hơn, do các mẫu cũ không (hoặc còn rất ít) pin để thay.

Trước đó, tình trạng khan hiếm pin cũng xảy ra tại một số thị trường khác, trong đó có Hàn Quốc. Theo KoreaTimes, nhiều người dùng iPhone Hàn Quốc không hài lòng về cách Apple chuẩn bị nguồn pin thay thế, khi không ít khách hàng bị từ chối khi đến Trung tâm bảo hành để thay pin.

Một chuyên gia cho rằng, chương trình thay pin của Apple diễn ra đến hết 2018, do đó người dùng không nên quá nôn nóng tới Trung tâm bảo hành. Nếu thiết bị vẫn còn dùng được trong một thời gian nhất định, họ có thể đợi thêm vài tháng, khi đó vấn đề thay mới được giải quyết nhanh hơn.

Sau vụ bê bối làm giảm hiệu năng iPhone, Apple đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời triển khai chương trình thay mới pin iPhone 6 trở về sau với giá 29 USD thay vì 79 USD. Mặc dù vậy, chương trình này đang vấp phải sự phản đối của nhiều người, cho rằng công ty Mỹ vẫn cố gắng kiếm tiền trên cái sai của mình.

Lâm Anh