Khảo sát thường niên Most Trusted Companies 2012 (Những công ty đáng tin cậy nhất 2012) được thực hiện bởi Viện Ponemon (Mỹ), trong đó yêu cầu những người tham gia kể tên 5 công ty ở nước này mà họ tin tưởng nhất.

Năm 2009, Apple đứng ở vị trí rất cao - thứ 8, nhưng sang năm 2011, họ tụt xuống hạng 14 còn Google được xếp ở vị trí 19. Đến năm 2012, Apple, Google, Yahoo, Facebook, Dell... đều bị đánh bật khỏi Top 20.

Lòng tin của người dùng với Apple đang giảm dần.

Facebook do bản chất là một mạng xã hội đông thành viên nên dễ vướng vào các rắc rối bảo mật, chẳng hạn lỗi hệ thống khiến một số ảnh được người dùng đặt ở chế độ riêng tư (Only me) bỗng bị chuyển sang chế độ công khai (Public)... Trong khi đó, năm qua cả Apple và Google đều bị tố cáo cố tình theo dõi thông tin truy cập của người sử dụng (như để theo dõi thói quen, từ đó hiển thị quảng cáo trúng đích...).

"Có rất nhiều bài viết phản ánh những hãng như Google, Facebook và Apple không hết mình trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng", Susan Jayson, Giám đốc Ponenmon, cho hay.

49% những người tham gia cho hay họ đã ít nhất một lần nhận được các nhắc báo về khả năng bị phơi bày thông tin cá nhân. 61% đánh giá nạn ăn cắp tài khoản (danh tính, mật khẩu) là nguy cơ đáng lo ngại nhất.

Danh sách 20 công ty Mỹ được người dùng tin tưởng năm 2012 so với các năm trước. NR (Not Rated) là những công ty không được xếp hạng vào năm đó.

Châu An