Apple được cấp loạt bằng sáng chế mới

Trong đó, bằng sáng chế "No. D675,639" vừa được Văn phòng quản lý thương hiệu và bằng sáng chế của Mỹ chấp thuận có liên quan đến tính năng trượt để mở khoá. Nhà sản xuất iPhone, iPad có mô tả rõ đây là "một kiểu thiết kế trang trí cho màn hình hiển thị" hoặc là "một phần của giao diện đồ hoạ người dùng"

Giao diện Slide to unlock quen thuộc trên các thiết bị của Apple. Ảnh: Cnet.

Điểm bổ sung của bằng sáng chế này so với bằng sáng chế được cập từ năm 2011 là hãng này có vẽ rõ các trạng thái của thanh trượt mở khoá. Khi chưa mở khoá, thanh trượt không có phần bóng chìm và có chữ “Slide to unlock”. Lúc người dùng đặt ngón tay để kéo, phần bóng chìm này xuất hiện rồi đến khi kéo hết mũi tên, chữ “Slide to unlock biến mất”.

Trong khi đó, bằng sáng chế mà Apple được cấp từ năm 2011 chỉ nói rằng khi người dùng chạm tay vào phần mở khoá, thiết bị sẽ phản ứng lại bằng cách hiển thị một hoặc hai hình ảnh tương ứng. Người dùng có thể di chuyển hình ảnh unlock tới một vị trí khác đã xác định từ trước hoặc di chuyển hình ảnh unlock theo một đường cố định nào đó.

Theo Cnet, "Slide to unlock" là một tính năng quan trọng trên các thiết bị của Apple. Đây là một trong những "quân bài" chủ lực để hãng này đi kiện các đối thủ khác như Motorola hay Samsung.

Thiết kế iPhone thế hệ đầu tiên. Ảnh: Cnet.

Bằng sáng chế về thiết kế của iPhone thế hệ đầu tiên có mã hiệu "No. D675,612" được Apple mô tả là "thiết kế trang trí dành cho thiết bị điện tử". Cách thiết kế và sắp xếp các phím chức năng được hãng thể hiện rõ trong bản mô tả, từ việc máy được bo tròn bốn góc cho đến thứ tự các nút bấm.

Tháng 10 năm ngoái, Uỷ ban thương mại quốc tế (Mỹ) đã phán rằng Samsung vi phạm thiết kế của Apple, cả về hình dáng lẫn chức năng. Phán quyết cuối cùng của vụ kiện này sẽ được đưa ra vào tháng sau. Tuy nhiên, việc Apple chính thức được cấp bản quyền thiết kế iPhone thế hệ đầu cùng chức năng trượt để mở khoá sẽ gây ra không ít khó khăn cho Samsung khi thuyết phục toà án rằng mình vô tội.

Thanh Tùng