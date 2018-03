Phiên bản của năm 2011 phần lớn tích hợp ổ SSD do Samsung sản xuất, cho tốc độ đọc, ghi lần lượt là 264 và 246 MB/giây. Tuy nhiên, một số sản phẩm lại sử dụng của Toshiba vốn xuất hiện trên MacBook Air 2010 và chỉ cho tốc độ đạt 208 và 156 MB/giây.

Người sử dụng cũng có thể kiểm tra loại ổ nào đang được sử dụng bằng cách click vào About This Mac ở thanh Menu sau đó đến More rồi Report và cuối cùng là Serial ATA.

Ổ SSD tốc độ chậm sẽ khiến cho việc chia sẻ dữ liệu trở nên lâu hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trong quá trình sử dụng lâu dài. nó không quá ảnh hưởng vì tốc độ của máy còn phụ thuộc vào bộ vi xử lý và lượng RAM tích hợp.

Nguyễn Hùng