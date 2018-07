Google đang đi đường vòng để vào Trung Quốc / Người Việt tìm kiếm về World Cup 2018 nhiều thứ ba thế giới

Theo Verge, khi người dùng tìm kiếm hình ảnh cho từ "idiot" (gã ngốc) trên Google, hệ thống hiển thị một loạt hình ảnh của tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đây được xem là kết quả của hành vi can thiệp thuật toán tìm kiếm, nhằm đẩy xếp hạng của chân dung tổng thống Mỹ lên đầu do các nhà hoạt động chính trị thực hiện. Mục đích của họ là phản đối chính sách của ông Trump về vấn đề liên quan đến những người nhập cư trái phép và cộng đồng LGBT.

Mối liên hệ giữa Trump và từ "idiot" mới xuất hiện nhân dịp ông sang thăm Anh, khi người biểu tình và nhiều tờ báo nước này đã gọi tổng thống Mỹ bằng cái tên "American Idiot", cũng là tên một bài hát của nhóm Green Day. Không ít thành viên của cộng đồng Reddit cũng đã truy cập và upvote (đồng thuận) các bài viết về ông Trump với từ "idiot", nhằm kích thích thuật toán tìm kiếm của Google kết hợp cả hai lại với nhau.

Hiện thị kết quả trên Google khi tìm kiếm ảnh minh họa cho từ "idiot".

Google không can thiệp vào kết quả tìm kiếm nhiều. Do đó, trước đây, nhiều tình huống tương tự gây tranh cãi đã xảy ra khi kết quả tìm kiếm bị điều chỉnh. Năm 2004, hình ảnh chống Do Thái xuất hiện khi người dùng tìm kiếm cụm từ "người Do Thái". Năm 2009, người dùng cũng được trả về hình ảnh một con khỉ đeo bông tay, hàm ý phân biệt chủng tộc khi tìm kiếm từ khóa "Michelle Obama", tên của phu nhân cựu tổng thống Mỹ Barack Obama.

Trong một bài đăng (hiện đã bị gỡ xuống) của Google trước đây, công ty này cho biết xếp hạng của một trang web hay từ khóa phụ thuộc vào "hàng nghìn yếu tố". Có nghĩa đôi khi "sự tinh tế của ngôn ngữ gây ra sự xuất hiện bất thường không thể dự đoán được".

Phản ứng của Google trong những trường hợp này là đặt quảng cáo để giải thích rõ cho người dùng rằng công ty không hỗ trợ những hình ảnh này, cũng như không can thiệp vào kết quả tìm kiếm.

Tuy vậy, Google vẫn chưa giải quyết triệt để việc can thiệp của các nhà hoạt động chính trị tới hệ thống của mình. Điều an ủi duy nhất với người dùng là các kết quả hiển thị này dường như không kéo dài quá lâu và sẽ sớm bị thay thế dựa theo hành vi tìm kiếm và chia sẻ thông tin hình ảnh của mọi người trên Internet.

Trước đó vài ngày, tổng thống Mỹ vẫn lên Twitter bày tỏ sự phản đối của mình đối với quyết định xử phạt 5 tỷ USD đối với Google của Ủy ban châu Âu. Ông gọi hành động này là "chơi trên đầu nước Mỹ".

Bảo Nam