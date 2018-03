Amazon cung cấp Microsoft Office 2011 cho máy Mac. Ảnh: Amazon.

Amazon vừa mở dịch vụ cung cấp trực tuyến các phần mềm hệ điều hành Mac OS mang tên Mac Download Store. Bằng việc này, Amazon đã chính thức “tuyên chiến” với Mac App Store, hệ thống bán phần mềm Mac OS đang phát triển với tốc độ nhanh chóng.

Hệ thống cung cấp ứng dụng Mac OS ở Amazon được chia làm hai phần riêng biệt, “software” và “video games”. Trong đó có những phần mềm không thể tìm thấy ở Mac App Store, điển hình là Microsoft Office 2011 phiên bản cho máy Mac.

Gian ứng dụng của Apple trước nay vẫn nổi tiếng là rất khắt khe trong việc xét duyệt các phần mềm nhằm tránh nội dung không phù hợp hoặc ứng dụng rác. Ngoài những lý do được đưa ra rất hợp lý khi chống gian lận, bảo vệ an toàn cá nhân của người dùng, một số lý do rất khó hiểu như “ứng dụng có lỗi sẽ bị loại bỏ” hay “cấm phiên bản dùng thử trước khi mua” có thể loại trừ hầu như tất cả ứng dụng đang tồn tại. Số khác lại có thể được sử dụng để bảo vệ những phần mềm của Apple như iLife, iWork, iBooks… khỏi sự cạnh tranh của các đối thủ khác.

Việc Amazon cung cấp ứng dụng Mac OS sẽ đem lại cơ hội sử dụng nhiều ứng dụng mà hệ thống kiểm duyệt của Apple đã loại bỏ. Tuy vậy, Mac App Store vẫn là sự lựa chọn không tồi nếu người dùng thích sự an toàn về nội dung muốn thông tin cá nhân được bảo mật tối đa.

Nguyên Khánh