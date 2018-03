Các nhà sản xuất máy tính hào hứng với Windows 8

Ngày phát hành chính thức của Windows 8 đánh dấu cho sự ra đời của một hệ sinh thái mới với các mẫu máy tính mới có khả năng cảm ứng được tối ưu hoá và giao diện sử dụng đơn giản, bắt mắt. Tuy vậy, một số nhà sản xuất máy tính lại tỏ ra không mấy lạc quan về việc hệ điều hành mới của Microsoft sẽ giúp mình vươn lên trên thị trường.

Samsung không mấy hy vọng doanh số máy tính quý IV sẽ được cải thiện nhờ Windows 8.

Đại diện của Acer cho biết, số lượng máy tính xuất xưởng của hãng dự kiến tăng 5% vào quý IV năm nay. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong dự đoán của công ty Đài Loan trước đó là 5 đến 10%. "Trải nghiệm có được từ Windows 8 chắc chắn là rất tốt nhưng chúng tôi không biết tới bao giờ người dùng mới thực sự được dùng thử sản phẩm và cảm nhận được cái tốt ấy", ông Jim Wong, Giám đốc của Acer nhận định.

Samsung cũng không hy vọng quá lớn về việc doanh số máy tính của mình sẽ được cải thiện nhờ Windows 8. Trong quý III, hãng Hàn Quốc cũng đưa ra dự báo rằng "nguồn cầu cho DRAM máy tính sẽ giảm đi do nguồn cung quá lớn, đồng thời doanh số các thiết bị kỹ thuật số cũng bị suy giảm trong tương lai do điều kiện thị trường bất lợi tại một số nền kinh tế phát triển".

Công ty nghiên cứu thị trường IDC cho biết doanh số máy tính tại Mỹ sẽ tăng 5% vào năm sau, lớn hơn nhiều so với năm 2011 là 1%. Con số này vẫn chưa đủ ấn tượng bằng thành tích mà Windows 95 với doanh số máy tính được cải thiện lên tới 30% vào quý IV/1995. Mặc dù vào thời điểm đó, thị trường máy tính nhỏ hơn nhiều so với hiện tại nhưng cũng có thể thấy được sự chênh lệch về mức ảnh hưởng giữa hai hệ điều hành Windows 8 tới doanh số của các hãng sản xuất. Thêm vào đó, còn có một lý do khiến cho hệ điều hành Windows mới không được đón chờ nồng nhiệt là bởi các phiên bản cũ như Windows 7 đã "đủ dùng" đối với các đối tượng khách hàng.

Một số hãng sản xuất như Dell lại tỏ ra háo hức trước sự kiện Windows 8 được phát hành. Michael Dell, CEO của Dell, cho biết: "Người dùng từ trước tới nay vẫn chưa có lý do gì chính đáng để thay thế các mẫu máy tính cũ. Nhưng ở thờ điểm này (khi Windows 8 đã tung ra thị trường) thì tôi nghĩ là họ đã có một lý do như vậy rồi".

Thanh Tùng