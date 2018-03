Người duy nhất sở hữu nút 'dislike' trên Facebook

Tính năng Like (thích) của Facebook đang rất được ưa chuộng, nhưng nó sẽ sớm bị hai tính năng khác cạnh tranh là Want và Collect. Facebook đang lựa chọn 7 nhãn hàng để thử nghiệm hai công cụ mới, trong đó khi bấm Want có nghĩa người dùng muốn có một sản phẩm nào đó, còn khi bấm Collect (Sưu tập) tức là họ đã quyết định chọn.

Victoria's Secret là thương hiệu đầu tiên được chọn để tích hợp nút Want.

Want có biểu tượng chiếc túi (giỏ hàng) với ngôi sao ở giữa.

Người dùng có thể bấm Want ở góc trên cùng bên trái ảnh để đưa vào danh sách những sản phẩm mong muốn để chia sẻ với bạn bè hoặc tìm lại trên Timeline về sau.

Thương hiệu thứ hai là Wayfair chuyên về nội thất.

Các sản phẩm thời trang của Michael Kors.

Công ty thương mại điện tử Fab.com.

Hãng thời trang Neiman Marcus.

Hãng nội thất Pottery Barn.

Cuối cùng là thương hiệu kính và mũ thời trang Smith Optics.

Ngoài ra Facebook sẽ có thêm nút Collect như ảnh trên.

Châu An

Ảnh: BI