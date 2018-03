Nokia 8800 / Tìm đường với Touch Cruise / Bộ sưu tập Samsung Ultra / W910i - lắc để nghe nhạc / Làm mới mình với HTC Touch thế hệ hai / HTC Touch Dual - tiếp nối thành công / W960i - điện thoại Walkman cảm ứng / Nokia: Điện thoại giá rẻ nâng cao lợi nhuận / K850i ứng cử viên vô địch 5 ‘chấm’ / LG KU990 chụp ảnh 5 Megapixel / Samsung, á quân mới của thị trường ĐTDĐ / 'Thanh' Chocolate 3G của LG / Điện thoại LG Prada đã ra mắt / RIM 'ra lò' di động đa phương tiện mới / LG đặt mục tiêu 'vượt mặt' Sony Ericsson

2007 là một năm thành công của Samsung và Apple. Trong khi nhà sản xuất Hàn Quốc vượt Motorola để nắm giữ vị trí nhà sản xuất điện thoại lớn thứ hai thế giới sau Nokia, thì Apple dù mới bước chân vào làng điện thoại di động, nhưng đã được cả thế giới biết đến với thương hiệu iPhone.

1. Samsung

Samsung đã có vị trí thứ 2 trên thị trường di động thế giới. Ảnh: Ixbt.

Cuộc rượt đổi giữa Samsung và Motorola trong cuộc đua giành giật vị trí thứ hai diễn ra quyết liệt trong năm qua. Nếu như quý I, Motorola vẫn đứng vị trí thứ hai thì tới quý III, Samsung đã vượt lên với 5,4 triệu điện thoại được bán ra.

Thị phần của Samsung đã tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Quý III vừa qua, họ chiếm 14,5% thị phần toàn cầu, so với 13,1% của Motorola. Dự tính Samsung có thể bán được 160 triệu chiếc điện thoại trong năm 2007, tăng 40% so với 2006.

Trong năm, tận dụng ưu thế, Samsung đã phát triển các dòng điện thoại công nghệ cao như Ultra Edition, điện thoại siêu mỏng và tham gia cả phân khúc điện thoại giải trí, nghe nhạc.

2. Apple

iPhone đã tạo ra hiệu ứng tốt với người dùng. Ảnh: AP.

Nếu như Samsung đang trở thành một "đại gia" thì Apple mới bắt đầu chập chững bước vào lãnh địa của điện thoại di động. iPhone của hãng chỉ bắt đầu bán ra thị trường cuối tháng 6, nhưng nó được biết đến nhiều hơn bất kỳ một chiếc điện thoại mới ra mắt nào.

iPhone được bán ra đầu tiên tại Mỹ, chỉ sau 74 ngày, doanh số của nó đã đạt 1 triệu chiếc. Tiếp đó, tháng 11, Apple đã đưa sản phẩm này vào châu Âu.

Apple hy vọng , đến giữa tháng 1, iPhone đạt chỉ tiêu 5 triệu chiếc, và kết thúc năm sau, nó sẽ chiếm 1% thị phần toàn cầu với doanh số bán ra là 10 triệu máy.

3. BlackBerry

Bàn phím Qwerty của BlackBerry chinh phục người dùng. Ảnh: Newlaunches.

Nếu như các nhà sản xuất điện thoại trên nền tảng Symbian đang làm mưa làm gió tại châu Á, châu Âu thì tại Bắc Mỹ, BlackBerry mới là "ông vua" thực sự.

Số liệu thống kê quý II cho thấy, các smartphone của RIM đang dẫn đầu thị trường Bắc Mỹ với 38% thị phần, vượt mặt Palm. BlackBerry phát triển nhanh và ổn định. Trong năm qua, hãng cũng ra nhiều mẫu điện thoại mới như Curve, Pearl hỗ trợ Wi-Fi và các ứng dụng đa phương tiện bên cạnh khả năng xử lý e-mail vốn là thế mạnh của hãng. Không dừng ở đó, RIM cũng từng bước mang điện thoại của mình chinh phục những thị trường khác như Trung Quốc, châu Á - Thái Bình Dương.

4. Nokia

Nokia đang tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu. Ảnh: Pocketinfo.

Không tăng trưởng nhanh như Samsung, nhưng Nokia vẫn giữ vững vị thế đứng đầu thị trường. Điện thoại của Nokia chia đều trên nhiều mặt trận: từ các điện thoại đa phương tiện N-series, điện thoại cao cấp như 8800 đến cả dòng máy giá rẻ.

Kết thúc quý III năm nay, thị phần của Nokia là 36%, hãng đang hướng đến mục tiêu trên 40%, với tốc độ tăng trưởng bình quân là 16 - 17% trong năm tới.

5. LG

LG thành công cả điện thoại CDMA lẫn GSM. Ảnh: Klue.

Không thành công lắm ở quê hương Hàn Quốc, cũng như tại châu Á, nhưng tại châu Âu và Bắc Mỹ, các mẫu điện thoại như Chocolate, Viewty, Prada... lại rất được yêu thích.

Cuối năm nay, hãng công bố đã bán được 15 triệu điện thoại Chocolate. Bên cạnh đó, điện thoại có camera 5 Megapixel Viewty cũng bán được 310.000 máy sau một tháng ra mắt tại châu Âu.

Theo số liệu thống kê, trong quý III, LG chiếm 7% thị phần toàn cầu, hãng Strategy Analytics đánh giá đây là nhà sản xuất có tốc độ tăng trưởng ổn định và nhanh các điện thoại CDMA và GSM trong vòng 18 tháng liên tục.

6. Sony Ericsson

Bên cạnh điện thoại Cyber shot, Walkman phone cũng được người dùng yêu thích. Ảnh: Phonemag.

Năm 2007, Sony Ericsson vẫn trung thành với những dòng điện thoại chụp hình và nghe nhạc. Tuy nhiên, hãng này đã tạo ra nhiều đột phá trong việc bổ sung các tính năng mới cho điện thoại.

Nếu như K850i được đánh giá cao bởi chất lượng ảnh từ camera 5 Megapixel, thì một loạt Walkman phone như W910i, W960i có chất lượng âm thanh cao hơn, bộ nhớ được mở rộng.

Tổng kết quý III, Sony Ericsson vẫn là hãng có tốc độ phát triển ổn định với 9,2% thị phần toàn cầu, tăng 0,2% so cùng kỳ năm 2006. Số lượng điện thoại quý III bán ra so với quý II tăng hơn 1 triệu chiếc.

7. HTC

HTC thành công ở phân khúc smartphone. Ảnh: Cnet.

Sau những hợp đồng gia công sản phẩm thành công cho O2, T-Mobile... HTC đã tự tin sản xuất mang thương hiệu riêng của mình. Năm 2007 là một năm mà số lượng các smartphone, PDA mang thương hiệu HTC phát triển mạnh.

2007 là một năm thành công của HTC Touch. Mặc dù chỉ mới có mặt trên thị trường được 6 tháng, nhưng sản phẩm này đã đạt doanh số hơn 1 triệu chiếc. Tiếp tục đà thành công, trong năm 2008, HTC sẽ tiếp tục ra mắt Touch Cruise và Touch Dual.

Huy Nguyễn (theo Mobilewhack)